Resident Evil Village: Wurde bewusst nicht Resident Evil 8 genannt – Details zum Fertigungsstand

"Resident Evil Village" erscheint 2021.

Im vergangenen Monat nutzte Capcom Sony Interactive Entertainments großes Online-Event zur PS5, um gleich mehrere neue Projekte anzukündigen.

Darunter auch den neuesten Ableger der „Resident Evil“-Serie, der im Laufe des kommenden Jahres das Licht der Welt erblicken wird. In einem aktuellen Statement kamen die Verantwortlichen von Capcom noch einmal auf das Survival-Horror-Abenteuer zu sprechen und wiesen darauf hin, dass die Entwicklungsarbeiten zu etwa 60 Prozent abgeschlossen sind und entsprechend große Fortschritte machen.

Capcom erklärt die Namenswahl

Weiter heißt es, dass sich die kreativen Köpfe hinter dem Horror-Titel bewusst dazu entschlossen, auf den Namen „Resident Evil 8“ zu verzichten. Stattdessen entschieden sie sich für den Namen „Resident Evil: Village“, der schnell klar macht, worum es geht. So verschlägt es die Spieler in ein abgelegenes Dorf in den Bergen, das von einer düsteren Gefahr heimgesucht wird.

Zum Thema: Resident Evil 8: Legt aktuellen Gerüchten zufolge großen Wert auf Erkundung

Genau wie es bereits in „Resident Evil 7“ der Fall war, wird auch „Resident Evil: Village“ aus der First-Person-Perspektive gespielt. Im spielerischen Bereich sollen die Entwickler aktuellen Berichten zufolge großen Wert auf eine Spielwelt gelegt haben, die den Spieler zum fleißigen Erkunden einlädt. Mitunter sollen in klassischer „Dark Souls“-Manier besonders knackige Abschnitte warten, in denen die Spieler vor die Wahl gestellt werden, ob sie das Risiko auf sich nehmen und möglicherweise eine besonders wertvolle Belohnung erhalten, oder ob sie sich lieber für einen (vermeintlich) sicheren Weg entscheiden.

„Resident Evil: Village“ befindet sich für den PC, die Xbox Series X sowie die PlayStation 5 in Entwicklung. Da es nicht möglich ist, die offene und quasi ohne Ladebildschirme auskommende Spielwelt des Horror-Abenteuers ohne Abstriche auf die aktuellen Plattformen zu portieren, gehen die Xbox One und die PlayStation 4 leer aus.

Quelle: Gamestalk

