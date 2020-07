PS5: Naughty Dog heuert für ein Singleplayer-Projekt an

Naughty Dog arbeitet an einem PS5-Titel.

Auch wenn im Rahmen von Sony Interactive Entertainments Online-Event im vergangenen Monat die ersten PS5-Titel der diversen PlayStation-Studios enthüllt wurden, steht hinter anderen First-Party-Studios noch ein großes Fragezeichen.

Darunter hinter dem gefeierten Studio Naughty Dog, das mit „The Last of Us: Part 2“ kürzlich aber auch erst sein aktuellstes Projekt veröffentlichte. Trotz allem beschäftigen sich die Entwickler von Naughty Dog hinter den Kulissen bereits mit der PS5 und arbeiten an mindestens einem Projekt für Sony Interactive Entertainments Konsole der nächsten Generation.

Naughty Dog bleibt offenbar seinen Stärken treu

Dies geht zumindest aus aktuellen Stellenausschreibungen des kalifornischen Studios hervor. Wie es heißt, sollen gleich mehrere Stellen besetzt werden. Darunter die Posten des Level/Environment-Designers, des Melee/Gameplay-Animators oder eines Programmierers für Tools. Woran Naughty Dog im Detail arbeitet, geht aus den Stellenausschreibungen allerdings nicht hervor.

Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass wir es hier mit einem Singleplayer-Projekt zu tun haben. Somit liegt die Vermutung nah, dass Naughty Dog seinen Stärken treu bleibt und ein weiteres Mal auf eine von einer spannenden Geschichte getriebene cineastische Erfahrung setzt.

Sollten sich weitere Details zum ersten PS5-Projekt von Naughty Dog ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort. Die PS5 erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

