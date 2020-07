Charts aus Deutschland: F1 2020 verdrängt The Last of Us Part 2

Für "F1 2020" lief es in der vergangenen Woche in Deutschland hervorragend. Das Rennspiel konnte nicht nur den ersten Platz für sich beanspruchen. Auch den zweiten Rang schnappte sich der Codemasters-Titel auf PS4, Xbox One und PC.

"F1 2020" geht in Doppelführung.

GfK Entertainment hat auch in dieser Woche die neusten Charts aus Deutschland veröffentlicht. Berücksichtigt wurden die Verkäufe in der Woche vom 6. bis 12. Juli 2020.

Wie deutlich erkennbar ist, war es für Codemasters eine sehr erfolgreiche Woche. In den heutigen Charts ist „F1 2020“ sechsmal vertreten – jeweils auf den beiden vordersten Plätzen der Plattformen PS4, Xbox One und PC. Lediglich in der Reihenfolge der Editions gibt es eine leichte Variation.

Auf der PS4 führt die „F1 2020 – 70 Jahre F1 Edition“ vor der „F1 2020 – Schumacher Deluxe Edition“. Auf den Plattformen PC und Xbox One konnte sich die Deluxe Edition an erster Stelle positionieren.

Neue Spitzenpositionen bedeuten aber auch: Die Sieger der Vorwoche mussten weichen. So rutschten „The Last of Us Part 2“ (PS4), „GTA 5“ (Xbox One) und „Die Sims 4“ (PC) auf die jeweils dritten Ränge.

+++ UK Charts: The Last of Us 2 rutscht zwei Plätze nach unten – Neuer Spitzenreiter +++

Auch die Nintendo-Plattformen Switch und 3DS sind in den Charts aufgeführt. An den Spitzen verweilen nach wie vor „Animal Crossing: New Horizons“ und „Animal Crossing: New Leaf Welcome Amiibo Selects“, gefolgt von „Mario Kart 8“ Deluxe auf der Switch und „Super Mario 3D Land Selects“ auf dem 3DS.

Spiele-Charts aus Deutschland

PS4

Xbox One

PC Games

Nintendo Switch

Nintendo 3DS

