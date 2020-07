Yakuza Like a Dragon: PS5-Version erscheint etwas später – Neuer Trailer

"Yakuza: Like a Dragon" erscheint auch für die PS5.

Wie Sega vor ein paar Wochen verkündete, wird auch die kommende Konsolen-Generation mit einer Umsetzung von „Yakuza: Like a Dragon“ bedacht.

Bisher wurde das Rollenspiel neben der PS4 und der Xbox One zwar nur für die Xbox Series X bestätigt, die Ankündigung einer PS5-Version galt allerdings nur als eine Frage der Zeit. Heute machte Sega Nägel mit Köpfen und kündigte „Yakuza: Like a Dragon“ offiziell für die PlayStation der nächsten Generation an. Doch während die Xbox Series X bereits zum Launch mit dem Gangster-Abenteuer bedacht wird, ist die PS5 „erst zu einem späteren Zeitpunkt“ an der Reihe. Näher ins Detail ging Sega diesbezüglich nicht.

Englische Synchronsprecher bestätigt

Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass Sega bei der Lokalisierung für den westlichen Markt größere Investitionen wagt und sich dazu entschloss, „Yakuza: Like a Dragon“ mit englischen Synchronsprechern zu versehen. Somit haben Spieler hierzulande die Möglichkeit, zwischen den englischen und den japanischen Sprechern zu wählen.

Abgerundet wurde die heutige Ankündigung von einem neuen Trailer, mit dem euch die Wartezeit bis zum finalen Release von „Yakuza: Like a Dragon“ ein wenig versüßt werden soll. Ein weiteres Video stellt darüber hinaus ausgewählte Synchronsprecher vor.

Einen konkreten Releasetermin für den westlichen Markt bekam das Rollenspiel bisher nicht spendiert.

