Ghost of Tsushima: Patch 1.06 veröffentlicht – Changelog mit Details

"Ghost of Tsushima" erschien zunächst für die PS4.

„Ghost of Tsushima“ (Play3-Test) wird seit dem Launch kontinuierlich verbessert. Vor wenigen Stunden erschien zu diesem Zweck das Update 1.06, das einige weitere Optimierungen am Spiel vornahm. Es behebt Fehler und nimmt Verbesserungen an der Tracht der Reisenden vor.

Die Tracht ist für die Erkundung sehr nützlich, auch wenn sie in Kämpfen keine Vorteile bietet. Stattdessen deckt ihr bei euren Reisen mehr vom Nebel des Krieges auf. Dabei sind Upgrades möglich. Nähert ihr euch Artefakten und tragt dabei die Tracht, dann sorgt der Controller für Hinweise. Diese Funktion wurde mit dem „Ghost of Tsushima“-Patch 1.06 verstärkt.

Auch nahm sich Sucker Punch der Zugänglichkeitsoption „Großer Text“ an und erweiterte diese, sodass weitere Texte lesbarer werden. Abgerundet wird der neue Softwareflicken von verschiedenen Fehlerbehebungen, die im Changelog aufgelistet sind. Diesen könnt ihr euch nachfolgend anschauen.

Changelog zum Ghost of Tsushima Patch 1.06

Tracht der Reisenden

Die Tracht des Reisenden wurde um neue visuelle und akustische Hinweise auf Sammlerstücke in der Nähe erweitert. Diese Hinweise können die Vibrationen des Controllers ersetzen oder verstärken, um ein besseres, zugänglicheres Erlebnis zu bieten.

Text

Die Zugänglichkeitsoption „Großer Text“ wurde erweitert, um zusätzliche Eingabeaufforderungen und objektiven Text einzubeziehen.

Fehlerbehebungen

Behebung eines Fehlers, bei dem Spieler auf einen schwarzen Bildschirm stoßen konnten, der den Fortschritt in bestimmten Erzählungen verhinderte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler in einigen Yarikawa-Geschichten stecken bleiben konnten.

Zusätzliche Fehler- und Absturzbehebungen

Zum Thema

Veröffentlicht wurde „Ghost of Tsushima“ Mitte Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4. Im Anschluss konnte der Sucker-Punch-Titel mehrfach die Charts dominieren.

„Ghost of Tsushima“ zählt zu den letzten großen Exklusivspielen der PS4, nachdem im Vorfeld „The Last of Us Part 2“ für Aufsehen sorgte. Heute Abend folgt eine weitere State of Play-Ausgabe, in der allerdings Spiele von Third-Party-Publishern in den Fokus rücken sollen.

Tipps zu Ghost of Tsushima:

