PS5: DualSense mit 50 Prozent mehr Akkukapazität?

Während es die beiden Konsolenhersteller Sony und Microsoft wenige Wochen vor der erwarteten Markteinführung der PS5 und Xbox Series X vorziehen, auf neue Hardware-Informationen zu verzichten, entsteht ein Vakuum, das mit Gerüchten, Spekulationen und Leaks gefüllt wird.

Mehr als ein Gerücht ist auch der neuste Bericht zum DualSense nicht. Auf Twitter brachte ein User, der behauptet, bei einer Zubehörfirma tätig zu sein, verschiedene Bilder in den Umlauf, die den PS5-Controller zeigen sollen. Interessant ist, dass die Akkukapazität des DualSense auf dem abgebildeten Etikett mit 1560mA angegeben wird.

Zum Vergleich: Der DualShock 4 des PS4 hat aktuell eine Akkukapazität von 1000mA, was je nach Verwendung zu einer Spielzeit zwischen 4 und 7 Stunden führt. Im Zuge der Markteinführung musste der DualShock 4 sogar mit 800mA auskommen.

Nehmen wir an, dass der heutige Leak etwas mit der Realität zu tun hat. Bedeutet die Erhöhung der Akkukapazität, dass der DualSense länger durchhält? Nicht unbedingt. Der PS5-Controller verfügt über eine Reihe neuer Funktionen wie haptisches Feedback und adaptive Trigger, die die zusätzliche Kapazität potenziell zunichte machen könnten.

Sony hat bisher keine Angaben zur Akkukapazität des PS5-Controllers gemacht. Das Unternehmen betonte lediglich, dass man über „Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung einer starken Akku-Lebensdauer nachgedacht hat“.

hands on #PS5 controller #Dualsense5 , just got a short test on it. The battery capacity is 1560mA, much more than the PS4 one. pic.twitter.com/bS0wako69J

— Galaxy666 (@Galaxyrain666) August 12, 2020