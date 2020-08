Marvel’s Avengers: Morgen startet die Open Beta auf PS4, Xbox One und PC

Am bevorstehenden Wochenende findet die offene Beta von "Marvel's Avengers" statt. Gespielt werden kann auf PC, Xbox One und PlayStation 4. Schon morgen Abend geht es los.

Auf die Vollversion müsst ihr bis September warten.

Square Enix macht noch einmal darauf aufmerksam, dass sich am Wochenende alle Spieler in die Beta von „Marvel’s Avengers“ stürzen können. Sie wird komplett geöffnet. Veranstaltet wird die Open Beta vom 21. bis 23. August 2020 auf PlayStation 4, Xbox One und PC. Start und Ende erfolgen jeweils um 21 Uhr.

Mehrere Stunden Spielspaß

Die Beta umfasst vier Helden-Missionen aus der Einzelspieler-Kampagne, drei HARM-Raum-Herausforderungen, vier Warzones und fünf Abwurfzonen. Die Warzones und Abwurfzonen können solo mit allen Helden in euren Reihen als KI-Gefährten oder im Koop mit einer Gruppe von bis zu vier Spielern gespielt werden. Die Inhalte bieten laut Hersteller mehrere Stunden Spielspaß.

Teilnehmer bekommen eine Belohnung: PS4- und Xbox One-Spieler, die ihre Square Enix Members- und Epic Games-Konten miteinander verknüpfen und die drei HARM-Raum-Herausforderungen der Beta abschließen, werden mit der Hulk-Smasher-Spitzhacke im Bonus-Hulkbuster-Design belohnt. Genutzt werden kann sie in „Fortnite“.

Laut Square Enix haben an den bisherigen Beta-Wochenenden „Millionen von Spielern zig Millionen Stunden damit verbracht, mit ihren Lieblingssuperhelden Teams zu bilden und Gegner zu besiegen“.

Um die Beta spielen zu können, ist ein kostenloses Square Enix Members-Konto erforderlich. Nach einem Klick auf den Link könnt ihr es einrichten. Alle, die ein Konto erstellen, erhalten laut Square Enix im fertigen Spiel ein Ingame-Namensschild von Thor.

Zum Thema

„Marvel’s Avengers“ wird am 4. September 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt kommen. Später erfolgt ein Launch für die neuen Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5. Mehr zu „Marvel’s Avengers“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Wie zufrieden seid ihr bisher mit der Beta von „Marvel’s Avengers“?

