Project CARS 3: Für PS4 und Xbox One veröffentlicht – Launch-Trailer mit Spielszenen

"Project CARS 3" hat heute den hiesigen Markt erobert. Falls ihr noch einmal schauen möchtet, was euch erwartet, dann startet den obligatorischen Launch-Trailer.

Heute kann der Launch von "Project CARS 3" gefeiert werden.

An Trailern mangelt es in der Gamescom-Woche wahrlich nicht. Und auch zu „Project CARS 3“ wurde ein neuer Clip in den Umlauf gebracht. Das hat allerdings einen ganz speziellen Grund: Das Rennspiel verweilt seit heute im Handel, sodass ihr einen Blick auf den obligatorischen Launch-Trailer werfen könnt. Wir haben ihn unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

Kaufen könnt ihr „Project CARS 3“ unter anderem bei Amazon, wo für die PS4- und Xbox One-Fassungen jeweils 63,35 Euro fällig werden.

In „Project CARS 3“ dürft ihr 210 Fahrzeuge von zahlreichen Herstellern zum Einsatz bringen. Das Spiel beinhaltet erstmals die Marken Bugatti, Dodge und Koenigsegg. Hinzu kommt der Lotus Evija, der sein Videospieldebüt feiert.

Änderungen wurden am Karriere-Modus vorgenommen, der den Spielern die Möglichkeit bietet, Autos zu kaufen, abzugraden und anzupassen. „Spieler entwickeln sich während dieser Reise durch verschiedene exotische Veranstaltungsorte, wie Havana, Interlagos, Jerez und der Toskana, vom Sonntagsfahrer zur Rennlegende“, so die Macher in der heutigen Pressemeldung.

Zur weiteren Ausstattung von „Project CARS 3“ zählen Fahrhilfen, die es euch ermöglichen sollen, unabhängig von eurem Können Erfolge zu erzielen. Die Controllernutzung wurde ebenfalls neu designed, betonen die Macher.

Wir hatten schon vor dem Launch die Möglichkeit, „Project CARS 3“ zu spielen. In unserem Test schreibt Olaf im Fazit: „Für alle anderen gibt sich der Simcade-Flitzer vielseitiger als jemals zuvor und gerade Elemente wie das dynamische Wetter und die Masse an Autos überzeugt. Einige Schwächen wie etwa die nicht perfekte Umsetzung für alte PS4-Konsolen und auch das Fehlen einer Rückspulfunktion stören den Spielspaß nur leicht.“

