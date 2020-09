PS5: Launch in Europa später? Activision sorgt für Verwirrung

Auch Anfang September wissen wir nicht, wann es losgehen wird.

Sony stellte in den vergangenen Wochen mehrfach klar, dass die PS5 in diesem Jahr auf den Markt gebracht wird und keine Verschiebung in das kommende Jahr droht. Den Release-Termin wollte das Unternehmen dennoch nicht preisgeben. Auch eine Eingrenzung auf einen Monat, wie sie von Microsoft vorgenommen wurde, gibt es bislang nicht.

Allerdings macht momentan das Gerücht die Runde, dass die PS5 zuerst in den USA und erst später in Europa den Markt erreichen könnte. Grund zur Annahme liefert eine Release-Anmerkung im offiziellen Trailer zum Shooter „Call of Duty Black Ops Cold War“. Dort heißt es im Wortlaut:

Auf der PS4 am 13. November

PS5 erscheint Holiday 2020: USA und Kanada

PS5 erscheint Ende 2020: Rest der Welt

Keine Panik!

Erscheint die PS5 in den USA und in Europa somit nicht am selben Tag? Bisher gibt es keinen Grund zur Panik, aber eine Erklärung, warum Activision in Bezug auf den PS5-Launch auf zwei unterschiedliche Angaben setzt.

In den USA und Kanada steht „The Holidays“ im Großen und Ganzen für die Weihnachtssaison. Gemeint ist ein Zeitraum von November bis Anfang Januar. In anderen Ländern dieser Welt ist diese Bezeichnung weniger geläufig. Beispielsweise verstehen die Briten unter „Holiday Season“ eher die Urlaubsmonate im Sommer. Auch hierzulande dürfte die Phrase bei vielen Kunden für Verwirrung sorgen.

Das heißt, die unterschiedlichen Release-Angaben sind etwas unglücklich gewählt, aber kein Indiz dafür, dass die PS5 in Europa länger auf sich warten lässt. Ein simultaner Launch ist nach wie vor wahrscheinlich. Auch Sony gab bereits bekannt, dass dieses Ziel verfolgt wird.

Wann Sony die PS5 veröffentlichen möchte, ist nach wie vor unklar. Denkbar wäre eine Veröffentlichung im November 2020. Gerüchten zufolge könnte Microsoft mit der Xbox Series X Anfang November 2020 durchstarten, Sony mit der PS5 etwa ein oder zwei Wochen später. Zur Preisgestaltung wurden wenige Wochen vor dem voraussichtlichen Launch keine Angaben gemacht.

