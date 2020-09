PS5: Sonys Twitter-Beitrag verärgert die Fans

Mit einem Twitter-Beitrag wandte sich Sony an die Community, mit dem sie die Fans beruhigen wollten. Dies ging anscheinend nach hinten los: Die Fans zeigen wenig Verständnis dafür und äußern ihren Unmut in den Kommentaren.

Noch immer wissen wir nicht, zu welchem Preis die Konsole verfügbar sein wird.

Seit Wochen warten die PlayStation-Spieler gespannt auf neue Details zur PS5. Es ist nach wie vor offen, wie viel Sonys Next Gen-Konsole kosten wird und wann genau sie auf den Markt kommt.

Obwohl als Release-Zeitraum das diesjährige Weihnachtsgeschäft angegeben wurde, lässt Sony sich viel Zeit und verkündete noch immer nicht den genauen Erscheinungstag der Konsole. Die Community wird allmählich ungeduldig und erwartet von Sony Antworten.

Nun wurde über den offiziellen Twitter-Account von PlayStation ein Beitrag veröffentlicht, der sich offensichtlich an die Fans richtet. Dort rufen sie die Community humorvoll dazu auf, Ruhe zu bewahren. In einem kurzen Clip sehen wir Jin Sakai, den Hauptcharakter aus „Ghost of Tsushima“, der in einer Quelle am meditieren ist.

Die Fans sind sauer

Auch wenn der Beitrag nicht ganz ernst gemeint ist: Viele Fans zeigen sich sichtlich verärgert, was sich unschwer an den Kommentaren erkennen lässt. Ein User schreibt beispielsweise, dass es „absolut lächerlich sei, uns so lange warten zu lassen“. Jemand anderes meint sogar, dass er langsam das Interesse an der neuen Konsolengeneration verliert.

Es ist nachvollziehbar, dass die Spieler endlich den Preis erfahren möchten, da die Veröffentlichung immer näher rückt und sie die PS5 schnellstmöglich vorbestellen möchten.

Sony und Microsoft befinden sich mitten im Konkurrenzkampf und haben die Preise der neuen Konsolen bislang geheim gehalten. Heute bestätigte Microsoft den Preis der leistungsschwächeren Xbox-Konsole und verkündete zudem die technischen Details. Bei der Xbox Series X ist von 499 Dollar die Rede, was Microsoft hingegen noch nicht bestätigte.

Zudem ist ein heißes Gerücht im Umlauf, dass von einer morgigen Ankündigung der restlichen PS5-Details handelt. Es ist gut möglich, dass Sony auf den ersten Schritt seitens Microsoft gewartet hat und in Kürze nachzieht. Sobald neue Informationen vorliegen, werden wir euch umgehend darüber informieren.

