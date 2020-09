PS5: Fake-Accounts sorgen mit vermeintlichen Gratis-Upgrades für Verwirrung

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Mit dem nahenden Verkaufsstart der PlayStation 5 am 12. November (Nordamerika) beziehungsweise dem 19. November 2020 (Europa) dürfte sich der eine oder andere sicherlich schon die Frage gestellt haben, ob ausgewählte Exklusiv-Titel der PS4 möglicherweise ein technisches Upgrade spendiert bekommen.

Wie ein Blick auf die Social-Media-Plattform Twitter in den vergangenen Tagen verdeutlichte, schienen sich dessen auch Möchtegern-Witzbolde bewusst zu sein. Diese erstellten kurzerhand neue Accounts beziehungsweise gestalteten ihre Accounts so um, dass sie den offiziellen Twitter-Kanälen von PlayStation-Studios wie Naughty Dog oder Insomniac Games zur Verwechslung ähnlich sahen. Die Folge war reichlich Verwirrung.

Bisher wurden keine First-Party-Upgrades angekündigt

So wurde auf den besagten Kanälen beispielsweise darauf hingewiesen, dass mit „Uncharted 4: A Thief’s End“, „Uncharted: The Lost Legacy“, „The Last of Us Remastered“ oder „The Last of Us: Part 2“ alle PS4-Titel aus dem Hause Naughty Dog ein kostenloses PS5-Upgrade spendiert bekommen. Dieses sollte die PS4-Abenteuer durch Features wie eine Darstellung in 4K und 60FPS oder die Unterstützung von Raytracing bereichern. Ähnliches galt laut den Hobby-Komikern für „Spider Man“.

Zum Thema: PS5: Boxarts zur Konsole, dem DualSense, der Media Remote und mehr präsentiert

Sowohl Insomniac Games als auch Naughty schienen umgehend auf die die Twitter-Fakes reagiert zu haben. In der Zwischenzeit wurden die entsprechenden Kanäle nämlich noch einmal überarbeitet und verdeutlichen nun bereits bei einem ersten Blick, dass wir es hier lediglich mit simplen Fakes zu tun haben.

Von offizieller Seite wurden bisher keine PS5-Upgrades für die Exklusiv-Titel der PlayStation 4 angekündigt. Sollte sich daran etwas ändern, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

We hear your concerns. PS4 owners will get a free upgrade of Marvel’s Spider-Man Remastered on PS5! pic.twitter.com/viNPUCHu4F — Rockstar Games🕙 (@Rocksttargamess) September 18, 2020

We are pleased to announce that all our PS4 games from The Last of Us Remastered to The Last of Us Part 2 will get a free 4K/60FPS patch on the #PS5 with Ray Tracing pic.twitter.com/XgX7AkgHFJ — Bandicoot (@crack_bandicoot) September 18, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5