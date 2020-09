The Last of Us Part 2: Kostenloses PS4-Theme zum Outbreak-Day verfügbar

An diesem Wochenende findet der alljährliche "Outbreak-Day" statt, mit dem die Entwickler von Naughty Dog ihren Hit "The Last of Us" feiern. Zur Feier des Tages stellte das Entwicklerstudio ein kostenloses PS4-Theme für alle Spieler bereit.

"The Last of Us Part 2": PS5-Version in Arbeit?

Am morgigen Samstag, den 26. September 2020 findet der alljährliche und von Naughty Dog ausgerufene „Outbreak-Day“ statt, an dem das Studio „The Last of Us“ feiert.

Aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus und der daraus resultierenden COVID-19-Krise entschlossen sich die Verantwortlichen von Naughty Dog dazu, den „Outbreak-Day“ in diesem Jahr unter dem Namen „The Last of Us-Day“ zu begehen. Wie das Studio bekannt gab, steht passend dazu ab sofort ein kostenloses neues PS4-Theme im Design von „The Last of Us: Part 2“ bereit.

Ankündigung der PS5-Version am Samstag?

Darüber hinaus können aktuell alle Avatare und Themes zu „The Last of Us“ ohne weitere Kosten heruntergeladen werden. Des Weiteren versprachen die Entwickler von Naughty Dog bereits vor wenigen Tagen, dass der „The Last of Us-Day“ am morgigen Samstag genutzt werden soll, um spannende Neuigkeiten rund um „The Last of Us“ zu enthüllen.

Worauf sich das gefeierte Studio im Detail bezieht, ist aktuell noch unklar. Spekuliert wird über eine mögliche PlayStation 5-Version von „The Last of Us: Part 2“ beziehungsweise ein entsprechendes Upgrade. Doch auch der Multiplayer zum Survival-Adventure, der aufgrund seines Umfangs nicht zum Launch von „The Last of Us: Part 2“ fertig gestellt werden konnte, geisterte zuletzt immer wieder durch die Gerüchteküche.

Spätestens morgen wissen wir mehr.

We’ve released a free new The Last of Us Part II PS4 system theme for #TheLastofUsDay. Download it on the PlayStation Store here: https://t.co/k3v3yuE2NU pic.twitter.com/KfnUqnBCn0 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 25, 2020

