Spider-Man Remastered: Drohungen nach Änderungen an Peter Parker

Einige "Fans" untermauerten ihren Unmut über den neuen Look von Peter Parker in "Spider-Man Remastered" mit Drohungen, was auf Twitter für entsprechende Reaktionen sorgte.

"Spider-Man Remastered" kann nicht separat gekauft werden.

In der vergangenen Woche sickerte durch, dass Peter Parker in „Spider-Man Remastered“ von einem anderen Schauspieler verkörpert wird. Das Ergebnis ist ein verglichen mit dem Original anderer Look des Protagonisten, was bei einigen Fans offenbar auf wenig Gegenliebe stößt.

Während in den Foren ausgiebig darüber diskutiert wurde, ob die Änderungen wirklich sinnvoll sind, gab es Zeitgenossen, die eine gewisse Grenze überschritten. So gab Bryan Intihar, der Creative-Director des Spiels, auf Twitter bekannt, dass sich das Team massiven Drohungen ausgesetzt sah.

Wir werden dich jagen

„An unsere Spidey-Fans: Ich schätze eure Leidenschaft sehr“, so seine Worte. „Aber mir Drohungen zu schicken wie ‚WIR WERDEN DICH JAGEN UND WIR WERDEN DICH FINDEN! DU BEHEBST DAS JETZT‘, ist nicht cool. Bei dem, was in der heutigen Welt passiert, sollten wir eine Kraft des Guten sein und uns gegenseitig respektieren. Ich danke euch.“

Andere Entwickler und Branchenvertreter mischten sich in die Diskussion ein. So erklärte Bill Rosemann, Marvel Games VP, seine Unterstützung: „Wisst ihr, wer Drohbriefe an meinen Spider/Bro schicken würde? Norman Osborn, Mr. Negative und Dr. Octopus. An alle Spider-Man-PS4-Fans: Seid ihr in eurer Lebensgeschichte der Bösewicht oder seid ihr Peter Parker, der Held, den ihr so sehr liebt? Seid Peter. Seid der Held.“

Ähnliche Worte kamen vom „God of War“-Director Cory Barlog, der auf Twitter zu verstehen gab: „Was zum Teufel, Leute? Bitte tut das nicht… tut das nicht. Bryan ist ein guter Mensch. Das ganze Insomniac-Team ist voll von hart arbeitenden, verdammt guten Leuten. Das ist nicht der Weg. Wir sollten besser mit den Leuten umgehen, die die Dinge erschaffen, die wir lieben.“

Der „The Last of Us“-Creative-Director Neil Druckmann ergänzte: „Seufz… tut mir leid, dass du dich mit diesem Mist herumärgern musst, Bryan.“

Die wesentliche Umgestaltung des Gesichts von Peter Parker wurde in der vergangenen Woche bestätigt. Dabei wurde bekannt, dass auf die Dienste von Ben Jordan gesetzt wurde, der eine Ähnlichkeit mit dem „Spider-Man“-Filmstar Tom Holland aufweist.

„Spider-Man Remastered“ ist ein Teil der Ultimate Edition von „Spider-Man Miles Morales“. Ein separater Verkauf ist momentan nicht geplant. Bestätigt wurde bereits, dass die Speicherstände des Originals nicht weiter genutzt werden können.

