PS5: Auch Microsoft gratuliert zum erfolgreichen Launch

Am gestrigen Donnerstag wurde die PlayStation 5 in Japan und Nordamerika veröffentlicht. Via Twitter gratulierten auch die Verantwortlichen von Microsoft zum erfolgreichen Launch.

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

In dieser Woche läuteten Microsoft auf der einen und Sony Interactive Entertainment auf der anderen Seite die neue Konsolen-Generation ein.

Während die Xbox Series X beziehungsweise die Xbox Series S weltweit am 10. November 2020 veröffentlicht wurden, erschien die PlayStation 5 am gestrigen Donnerstag, den 12. November 2020 in Japan und Nordamerika. Via Twitter meldeten sich nun auch die Verantwortlichen von Microsoft zu Wort und gratulierten Sony Interactive Entertainment zum erfolgreichen Launch der PS5, der das Unternehmen in Zeiten der COVID-19-Krise natürlich vor einige Herausforderungen stellte.

Sony Interactive Entertainment sichert schnelle Nachlieferungen zu

Aufgrund der Corona-Pandemie entschlossen sich Sony Interactive Entertainment und die Handelspartner dazu, zum Launch der PS5 auf einen klassischen Ladenverkauf zu verzichten. An der Nachfrage änderte dieses Szenario natürlich nichts. Online waren die zur Verfügung stehenden Kontingente stets innerhalb kürzester Zeit komplett vergriffen. Wer bisher nicht in den Genuss seiner Konsole kam, bekommt in den nächsten Wochen eine weitere Chance geboten.

Zum Thema: PS5 kaufen: Vor und nach Weihnachten „beträchtliche Mengen“ versprochen

Wie Sony Interactive Entertainment kürzlich bestätigte, sollen sowohl vor als auch nach Weihnachten „beträchtliche Mengen“ an PlayStation 5-Konsolen zur Verfügung gestellt werden, um möglichst vielen Kunden die Möglichkeit zu bieten, sich ihr Exemplar zu sichern.

In Europa wird die PlayStation 5 ab dem kommenden Donnerstag, den 19. November 2020 erhältlich sein.

Congrats to Jim Ryan, @yosp, @cerny, @hermenhulst, @igTedPrice and the entire team at Sony @PlayStation on the PS5 launch. Great accomplishment during these challenging times. — Phil Spencer (@XboxP3) November 12, 2020

