PS5 Lüftergeräusch: Lösung für eines der Probleme gefunden

Da ist der Übeltäter. Bild: @Frank_Supercell auf Twitter.

Mit der PS5 brachte Sony eine recht leise Konsole auf den Markt. Doch nicht bei allen Käufern kehrte beim Wechsel von der PS4 Pro auf die PS5 Ruhe ein. Zahlreiche Spieler berichten seit dem Hardware-Launch in dieser Woche von recht unterschiedlichen Geräuschen, darunter ein hier beschriebenes Klackern, das nicht alle Konsolen betrifft.

Über das Spulenfiepen und Brummen berichteten wir schon gestern. Und auch die Geräusche des Disk-Laufwerks sorgten in den vergangenen Tagen für beunruhigte Spieler.

Weitere Besitzer der PS5 plagt ein recht seltsames und nerviges Geräusch, das sämtliche Räume einer Wohnung durchdringen kann. Angehört werden kann das Geräusch nach dem Start des Videos im folgenden Tweet:

@PlayStation Fan noise sounds broken upon first start-up and stays like this. Disc version. Can be heard in the whole apartment.

Fan bricked? Should I return to retailer and how long will I have to wait for a replacement? Other solutions?#ps5 #fan #noise pic.twitter.com/ynVZSGWq38

— Frank™ (FS7N) | WFH 🏡 (@Frank_Supercell) November 20, 2020