Resident Evil Revelations 3: Insider bestätigt die Arbeiten am Nachfolger

"Resident Evil Revelations 3" soll sich in Entwicklung befinden.

Vor wenigen Tagen sahen sich die Verantwortlichen von Capcom mit einem groß angelegten Hacker-Angriff und daraus resultierenden Erpressungsversuchen konfrontiert.

Da sich das Unternehmen weigerte, die von den Hackern geforderten Summen zu zahlen, fanden zahlreiche Datensätze von Capcom den Weg ins Netz. Darunter Leaks zu ausgewählten Titeln, die sich aktuell in Entwicklung befinden sollen. In den entsprechenden Leaks tauchten Projekte wie ein Remake zu „Resident Evil 4“, „Dragon’s Dogma 2“, „Monster Hunter 6“ oder komplett neue „Resident Evil“-Titel auf, zu denen bisher jedoch keine genaueren Angaben gemacht wurden.

Darüber hinaus war von einem möglichen „Resident Evil Outbreak 3“ die Rede, das in den Datensätzen zu finden war. In den Sternen stand, ob wir es hier mit einem Remake der bestehenden Teile oder einem ganz neuen „Outbreak“-Abenteuer zu tun haben. Schenken wir den Angaben eines alten Bekannten Glauben, dann stellt sich diese Frage ohnehin nicht.

Zum Thema: Capcom: Großer Leak mit Monster Hunter 6, Resident Evil 4 Remake, Dragon’s Dogma 2 und mehr

Wie der als verlässliche Quelle geltende Insider „DuskGolem“ alias „Aesthetic Gamer“ berichtet, befindet sich nämlich kein „Resident Evil Outbreak 3“ in Arbeit. Stattdessen sollen wir es bei dem besagten Projekt mit „Resident Evil Revelations 3“ zu tun haben. Weitere Details zum Nachfolger konnte oder wollte „DuskGolem“ nicht nennen. Sollten sich die Angaben des Insiders bewahrheiten, können wir aber wohl davon ausgehen, dass neben einer klassischen Kampagne auch der kooperative Raid-Modus wieder mit von der Partie ist.

Capcom selbst hüllt sich weiterhin in Schweigen und kommentierte den aktuellen Leak nicht.

It’s Revelations 3, not Outbreak 3. I won’t say more than that for now though. https://t.co/Yl6peklnbX

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) November 23, 2020