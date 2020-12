PS5 Preis: COVID-19 und Lockdowns hatten keinen Einfluss

Sony hat bestätigt, dass der Preis der PS5 recht früh im laufenden Jahr feststand. Wichtig war es dem Unternehmen, in einem Preisbereich zu starten, der schon in der vorangegangenen Generation funktioniert hatte.

Die PS5 verweilt seit Mitte November auf dem Markt.

Sony hatte es mit der Enthüllung des PS5-Preises in diesem Jahr nicht allzu eilig. Erst seit Mitte September ist bekannt, wie viel die PS5 und PS5 Digital Edition kosten. 499,99 bzw. 399,99 Euro müssen investiert werden. Beim günstigeren Modell verzichtet Sony auf das Disk-Laufwerk.

Doch warum wurde der Preis so spät enthüllt? Kurzfristig entschieden wurde die Preisgestaltung jedenfalls nicht, wie Sony zu verstehen gab. Angesprochen wurde das Thema in der neuen Ausgabe der EDGE (Ausgabe 353), in der Jim Ryan gefragt wurde, ob sich der Preis aufgrund der Pandemie geändert hat. Das sei nicht der Fall gewesen.

COVID-19 hatte keinen Einfluss

Der PlayStation-CEO betonte, dass der Preis Anfang 2020 festgelegt wurde. Einen genauen Monat nannte er nicht. Jedoch dementierte er die Annahme, dass COVID-19 oder Lockdowns die Entscheidung beeinflusst hätten. Sony hatte lediglich die Absicht, die Konsole zu einem Preis herauszubringen, mit dem alle zufrieden sein können und der sich schon in der Vergangenheit bewährt hatte.

„Unsere bevorzugte Preisgestaltung wurde früh in diesem Kalenderjahr, vor den Lockdowns, festgelegt. Wir haben einfach daran festgehalten und das, was wir wollten, umgesetzt. Nein, nein, er hat sich nicht geändert, nein“, so Ryan.

Weiter erklärte das Oberhaupt: „Wir konnten die PlayStation 5 zu einem Preis von 399 Dollar bzw. 399 Euro auf den Markt bringen, mit all den Pferdestärken und dem Funktionsumfang der Konsole. Und das zum gleichen Preis, zu dem wir die PS4 im Jahr 2013 auf den Markt gebracht haben. Das war wichtig für uns. Und wir sind sehr froh, dass uns das gelungen ist. 399 Dollar haben beim letzten Mal sehr gut für uns funktioniert. Und wir möchten, dass es auch dieses Mal sehr gut für uns funktioniert.“

Zum Thema

Spieler, die ein Disk-Laufwerk benötigen, müssen natürlich 100 Euro mehr investieren, sofern sie in der Lage sind, ein Exemplar der PlayStation 5 zu bestellen. Schon vor dem Launch war die Konsole ausverkauft. Und von den darauffolgenden Verkaufsphasen profitierten offenbar nur wenige Spieler. Erst kürzlich versprach Sony, dass es vor und nach Weihnachten beträchtliche Nachlieferungen geben wird.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5