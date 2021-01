The Last of Us: Es wurde ein neuer Regisseur für die HBO-Serie gefunden

Die TV-Adaption des Spielehits "The Last of Us" hat einen neuen Regisseur erhalten, nachdem Johan Renck Ende letzten Jahres von dem Projekt ausschied. Somit sollte die Produktion weiter voranschreiten.

Bekanntermaßen arbeiten Sony Pictures Television, Naughty Dog, PlayStation und HBO an einer TV-Adaption des Endzeitabenteuers „The Last of Us“, das die Spieler ursprünglich im Sommer 2013 mit Joel und Ellie durch eine düstere Welt schickte, in der sie sich mutierten Infizierten und Räubern stellen mussten.

Ein preisgekrönter Regisseur

Nun hat The Hollywood Reporter berichtet, dass die Produzenten einen neuen Regisseur gefunden haben. Schließlich musste sich Johan Renck, der vor allem für seine Arbeit an der Miniserie „Chernobyl“ bekannt ist, im vergangenen November von dem Projekt zurückziehen, nachdem es Probleme mit seinem Zeitplan gab.

Fortan wird der russische Regisseur Kantemir Balagow für die Leitung der TV-Adaption verantwortlich sein. Mit seinen Filmen „Tesnota“ und „Bohnenstange“ konnte Balagow internationale Erfolge einfahren und einige Preise abräumen. Unter anderem konnte er drei Auszeichnungen bei den Filmfestspielen von Cannes einheimsen. Craig Mazin ist weiterhin als Autor und ausführender Produzent an Bord, wobei auch Naughty Dogs Neil Druckmann als Autor beteiligt ist.

„Die Geschichte findet 20 Jahre nach der Zerstörung der modernen Zivilisation statt. Joel, ein abgehärteter Überlebender, wird angeheuert, um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer bedrückenden Quarantänezone zu schmuggeln“, heißt es in einer offiziellen Beschreibung zur Serie. „Was als ein kleiner Auftrag beginnt, wird schnell zu einer brutalen, herzzerbrechenden Reise, wenn sie beide die USA durchqueren und sich für das Überleben aufeinander verlassen müssen.“

Allerdings soll es keine haargenaue Nacherzählung der zugrunde liegenden Videospiele werden, da Craig Mazin bereits bestätigte, dass man auch Charaktere und Geschehnisse einbinden wird, die in den Vorlagen nicht enthalten waren. Es ist noch nicht bekannt, wann „The Last of Us“ letzten Endes ausgestrahlt wird. Auch Details zum Cast sind noch nicht enthüllt worden.

