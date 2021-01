Hitman 3: Fortschritte aus den Vorgängern können nicht übertragen werden – Lösung in Arbeit

"Hitman 3" ist ab sofort erhältlich.

Am heutigen Mittwoch, den 20. Januar 2021 wurde der Stealth-Action-Titel „Hitman 3“ für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Zu den gebotenen Features gehört nicht nur die Tatsache, dass die Schauplätze aus den beiden Vorgängern „Hitman“ beziehungsweise „Hitman 2“ mit von der Partie sind. Darüber hinaus soll Spielern der ersten beiden Teile die Möglichkeit geboten werden, ihre Fortschritte in „Hitman 3“ zu übertragen – so zumindest die Theorie. In der Praxis klagen die Spieler aktuell nämlich darüber, dass es nicht wie geplant möglich ist, die Fortschritte in das neueste Abenteuer von Agent 47 zu übertragen.

Offenbar liegen der Problematik überlastete Server zugrunde. Die verantwortlichen Entwickler von IO Interactive waren bereits für eine Stellungnahme zu haben und wiesen darauf hin, dass die Probleme so schnell wie möglich aus der Welt geschafft werden sollen. Wann im Endeffekt mit einer Lösung zu rechnen ist, wurde jedoch nicht verraten.

„Wir arbeiten hart daran, das IOI-Konto wieder online zu stellen, um eine Fortschrittsübertragung zu ermöglichen. Wir werden Ihnen sagen, wann es wieder voll funktionsfähig ist. Bitte drücken Sie F5 auf Twitter anstelle unserer Website. Wir möchten genauso wie Sie, dass es wieder funktioniert. Vielen Dank!“, so das offizielle Statement von IO Interactive.

„Hitman 3“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

We’re hard at work on getting IOI Account back online to enable progression carryover.

We’ll tell you when it’s fully operational again. Please press F5 on Twitter instead of our site. We want it back up and running just as much as you do. Thanks! pic.twitter.com/4St0a2hYtQ

— IO Interactive (@IOInteractive) January 20, 2021