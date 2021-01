No Man’s Sky: Update 3.15 mit Verbesserungen für PS5-Version

"No Man’s Sky" bietet auf der PS5 eine bessere Performance.

Für „No Man’s Sky“ wurde heute ein Update auf die Version 3.15 veröffentlicht. Es bringt einige Verbesserungen in das Spiel, was nicht zuletzt für die Spielerfahrung auf der PS5 gilt. In diesem Zuge könnt ihr euch unter anderem auf eine verbesserte Leistung und Auflösung bei einer Gameplay-Session mit PlayStation VR einstellen.

Patchnotes zum Update 3.15

Stabilitätsverbesserungen auf dem PC.

Auflösung und Leistung für PSVR wurden deutlich verbessert, wenn das Spiel auf einer PS5 läuft.

Ein Rendering-bedingter Absturz auf PS5 wurde behoben.

Xbox Series S-Version hat im High Quality-Modus jetzt die verbesserten Ultra-Einstellungen, die im Next Generation Update eingeführt wurden.

Die Ladezeiten auf PS5 wurden verbessert.

Die Größe der PS5-Installation wurde optimiert.

Dem Changelog lässt sich ebenfalls entnehmen, dass die Ladezeiten des Sandbox-Spiels und auch die Installationsgröße verbessert wurden. Außerdem wurde auf der PS5 ein Rendering-Absturz behoben. Nachfolgend lest ihr die Patchnotes:

„Vielen Dank an alle, die das Next Generation Update spielen, insbesondere an diejenigen, die sich die Zeit genommen haben, Probleme über Zendesk oder die Konsolenabsturzmeldung zu melden“, so die Entwickler von Hello Games. „Wir hören genau auf euer Feedback und haben eine Reihe von Problemen identifiziert und behoben. Diese Fehlerbehebungen wurden in Patch 3.15 zusammengefasst, der heute auf allen Plattformen verfügbar sein wird.“

„No Man’s Sky“ ist unter anderem für PS5 und PS4 erhältlich. Auf den PlayStation-Plattformen unterstützt der Titel das Virtual Reality-Headset PlayStation VR, das für eine verbesserte Immersion sorgen soll. Mehr zu „No Man’s Sky“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

