No Man’s Sky: Companions-Update für PS5 und PS4 veröffentlicht

Für "No Man's Sky" wurde das Companions-Update veröffentlicht. Nach der Installation seid ihr in der Lage, Tiere zu zähmen und sie für eure Zwecke einzusetzen. Wir haben Details für euch.

In "No Man's Sky" könnt ihr euch künftig Begleiter suchen.

Hello Games hat für „No Man’s Sky“ das erste Update des neuen Jahres veröffentlicht. Es kann kostenlos für PS5 und PS4 geladen werden und bringt die Gefährten in das Spiel.

Die vielfältigen Kreaturen, die ihr im Universum von „No Man’s Sky“ findet, können fortan gezähmt und als eure Gefährten adoptiert werden. Sobald sie an euch gebunden sind, könnt ihr eure neuen Freunde überall herbeirufen – sogar an Bord der Space Anomaly. Kreaturen, die gut gepflegt wurden, legen Eier, aus denen brandneue Lebensform schlüpfen.

Mischt genetisches Material und handelt

Der Egg Sequencer gibt euch die Möglichkeit, das genetische Material eurer heranwachsenden Eier neu zu mischen, um einzigartige, noch nie dagewesene Kreaturen zu erzeugen. Und Züchter, die besonders seltene oder begehrte Kreaturen gefunden haben, können die Eier ihrer wertvollen Gefährten mit anderen Spielern tauschen.

Zudem dürfen die neuen Gefährten in „No Man’s Sky“ darauf trainiert werden, Aufgaben wie das Scannen nach Ressourcen, das Markieren von Gefahren, das Bereitstellen von Fackellicht, das Jagen feindlicher Kreaturen, das Auffinden von Gebäuden, das Ausgraben wertvoller Schätze oder sogar den Einsatz ihrer eigenen schultermontierten Minenlaser zu übernehmen.

Zudem könnt ihr bestimmte Befehlsgesten verwenden, um euren Kumpanen Befehle zu erteilen. Wenn euer Begleiter auf andere Spieler, Kreaturen oder Gefährten trifft, kann er neugierig, verspielt – oder sogar aggressiv werden, je nach seiner Persönlichkeit. Diese wird durch die jeweilige Spezies und ihre Rolle im Ökosystem geprägt. Die Persönlichkeit beeinflusst, wie sie sich verhalten und wie sie denken und kommunizieren.

Auch eine Kommunikation ist möglich

Das Geschirr der Kreaturen hat eine neurale Verbindung mit dem Exosuit, was eine rudimentäre Übersetzung ihrer Gedanken und Wünsche ermöglicht. „Pflegt euren Begleiter, indem ihr mit ihm spielt, ihn füttert und ihm Aufmerksamkeit schenkt. Stattet euren Begleiter mit einer Reihe von funktionalen und dekorativen Accessoires aus“, so Hello Games.

Related Posts

Zusätzlich zu den neuen Features umfasst das Companions-Update laut Hello Games signifikante Verbesserungen der Lade- und Warp-Zeiten für PlayStation 4-Spieler. Alle weiteren Details lest ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog. Auch die Patchnotes stehen zur Ansicht bereit.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu No Man's Sky