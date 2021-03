Elden Ring: Präsentation aufgrund des letzten Leaks verschoben?

Könnte der Leak vor wenigen Tagen dazu geführt haben, dass die offizielle Präsentation von "Elden Ring" nach hinten geschoben wurde? Diese Möglichkeit stellt zumindest der Gamesbeat-Redakteur und Industrie-Insider Jeff Grubb in den Raum.

"Elden Ring" wartet weiter auf seine finale Enthüllung.

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass die offizielle Enthüllung von From Softwares Rollenspiel „Elden Ring“ noch in diesem Monat über die Bühne gehen könnte.

Dies berichteten zumindest mehrere als verlässliche Quellen geltende Insider. Möglicherweise sorgte der Leak vor wenigen Tagen jedoch dafür, dass sich Bandai Namco Entertainment und From Software dazu entschlossen, die Präsentation von „Elden Ring“ ein wenig nach hinten zu schieben. Diese Vermutung stellte nun zumindest Jeff Grubb, seines Zeichens Gamesbeat-Redakteur und als verlässliche Quelle geltender Industrie-Insider, in den Raum.

Offizielle Präsentation erst auf der E3 2021?

„Ich bin mir über die Elden Ring-Enthüllung im März 2021 weniger sicher. Ich bin mir weniger sicher, da ich denke, dass der Leak die Dinge ein wenig durcheinander gebracht haben könnte. Der Grund, warum ich davon ausgehe, dass der Leak die Dinge durcheinander gebracht haben könnte, ist der, dass ich denke, dass Bandai Namco jetzt hart durchgreift, herausfindet, wie man die Kommunikation anpasst, und sicherstellt, dass sie vollständig verstehen, wie es zu diesem Leak kommen konnte… und dann werden sie den Weg zur offiziellen Ankündigung des Spiels weitergehen“, so Grubb.

Er führte aus: „Es wird Möglichkeiten für sie geben, Elden Ring zu enthüllen. Wenn sie es nicht alleine machen wollen – und sie könnten es auch alleine machen -, aber wenn sie es nicht alleine machen wollen, ist der Juni nicht allzu weit weg. Die E3 kommt. Wenn ich es auf die Liste setzen würde, würde ich sagen, ich würde es auf der E3 und nicht später erwarten.“

Offiziell bestätigt wurden die Angaben von Grubb bisher natürlich nicht. „Elden Ring“ wurde im Rahmen der offiziellen Ankündigung für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 bestätigt. Da das Rollenspiel offenbar noch einen längeren Weg vor sich hat, liegt aber sicherlich die Vermutung nahe, dass auch die neuen Konsolen Xbox Series X/S beziehungsweise PlayStation 5 mit dem nächsten großen Werk von From Software versorgt werden könnten.

Quelle: Wccftech

