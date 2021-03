Final Fantasy VII Remake: Fundorte aller 9 Kleider – Guides, Tipps

In "Final Fantasy VII Remake" könnt ihr im Laufe eures Abenteuer allerlei Dinge einsammeln, unter anderem auch neun Kleider. Wo ihr diese findet und wie ihr sie bekommen könnt, verraten wir euch hier.

Im seit Anfang diesen Monats im PlayStation Plus-Service enthaltenen JRPG „Final Fantasy VII Remake“ könnt ihr nicht nur Materia und Waffen finden, sondern auch neun Kleider. Richtig gelesen, in einem Kapitel des Spiels kommt es zu einem Casting, in dem ihr die Kleidungsstücke präsentieren könnt. In diesem Artikel helfen wir euch dabei, alle neun Kleider zu finden.

Final Fantasy VII Remake: Was hat es mit dem Casting auf sich?

Im 9. Kapitel des Spiels lernt ihr den Untergrundboss Don Corneo kennen, der euch am Ende dieses Abschnitts zu einem Casting bittet, um dort seine zukünftige Geliebte zu finden: Tifa, Aerith oder Cloud. Für jeden der drei Charaktere stehen insgesamt jeweils drei Kleider zur Auswahl, die ihr teilweise in den vorangegangenen Kapiteln finden könnt. Dafür müsst ihr euch nicht nur gut in den jeweiligen Levels umgesehen, sondern teils auch bestimmte Entscheidungen innerhalb der Story getroffen haben.

Tifas Kleider:

Vorab noch eine: Pro Spieldurchlauf könnt ihrfür jeden Charakter enthalten. Um auch noch die anderen beiden zu bekommen, müsst ihr nach Abschluss der Story das entsprechende Kapitel neu laden und nochmal komplett beenden. Erst dann wird der Fortschritt gespeichert.

Beginnen wir mit Tifas Kleidern, die ihr im 3. Kapitel des JRPGs erhalten könnt. Dafür müsst ihr alle sechs Alleskönner-Missionen erfolgreich beenden. Dadurch schaltet ihr einen Dialog zwischen Tifa, Aerith und Cloud frei, in dem ihr mit ihnen über die Kleider sprecht. Ihr könnt darin zwischen drei Optionen wählen:

„Nichts Seltsames“ – Blaues Kleid „Was Kämpferisches“ – Chinesisches Kleid „Was Exotisches“ – Kimono

Die erste Antwort ist die, welche das Spiel automatisch auswählt, solltet ihr nicht alle Missionen erledigt haben, denn dann wird der Dialog nicht freigeschaltet. Wählt stattdessen eine der anderen beiden Optionen aus.

Aeriths Kleider:

Welches Kleid Aerith trägt, entscheidet sich im 8. Kapitel von „Final Fantasy VII Remake“. Genauer kommt es darauf ab, wie viele Nebenmissionen ihr in diesem Abschnitt des Spiels erfolgreich abschließt.

Maximal 2 Nebenmissionen – Einfaches Kleid 3 bis 5 Nebenmissionen – Pinkes Kleid 6 Nebenmissionen – Elegantes (rotes) Kleid

Clouds Kleider:

Im Falle von Cloud gestaltet sich all das etwas umständlicher als bei den zwei Damen. Hierbei kommt es nämlich vor allem darauf an, welche Nebenmission ihr im 9. Kapitel des Spiels abschließt. Das Problem dabei ist, dass einige dieser Quests sich gegenseitig ausschließen. Doch kommen wir zunächst zu den drei Kleidern unseres Helden:

Lila-Weißes Kleid

Schwarz-Blaues Kleid

Schwarzes Kleid

Beginnen wir mit dem Lila-Weißen Kleid. Um dieses zu erhalten, müsst ihr zu Beginn des Kapitels Johnny ignorieren und stattdessen zu Chocobo Sam gehen. Dieser möchte mit euch ein Spiel spielen, doch sagt ihm, daran hättet ihr kein Interesse. Geht anschließend zu Madame M und gönnt euch eine Premium Massage für 3000 Gil. Beendet danach die drei Nebenmissionen „Brennende Schenkel“, „Wenn sich zwei streiten“ und „Vereitelte Rache“.

Für das Schwarz-Blaue Kleid müsst ihr Johnny hingegen zu Beginn des Spiels folgen und seine Frage mit „Ja“ beantworten. Entscheidet euch danach bei Chocobo Sams Münzwurf-Spiel für eine Seite, welche ist irrelevant. Nehmt danach die Billigmassage bei Madame M für 100 Gil und beendet die drei Nebenmissionen „Brennende Schenkel“, „Ein Körper wie Dynamit“ und „Atemlos durch die Nacht“.

Um in den Besitz des Schwarzen Kleides zu gelangen, müsst ihr hingegen verhältnismäßig wenig tun. Genaugenommen sogar wirklich gar nichts. Beendet das 9. Kapitel ohne eine einzige Nebenmission abzuschließen.

Nun wisst ihr, wie ihr alle neun verfügbaren Kleider in „Final Fantasy VII Remake“ erhalten könnt. Dabei wünschen wir euch natürlich viel Spaß. Solltet ihr noch ein paar weitere Tipps zum Spiel benötigen, dann schaut euch sehr gerne unsere weiteren Guides an.

