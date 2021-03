CD Projekt RED: Neue Firmenstrategie enthüllt – Spätere Enthüllungen, mehrere AAA-Projekte, bessere Arbeitsbedingungen

Das polnische Videospielunternehmen CD Projekt möchte in Zukunft eine andere Strategie verfolgen. In einem ausführlichen Statement hat das Unternehmen einen neuen Rahmen der strategischen Entwicklung enthüllt.

In Zukunft möchte das polnische Videospielunternehmen CD Projekt eine andere Strategie fahren. Demnach möchte man unter anderem die Vermarktung der Spiele verändern. Man möchte auf kürzere Marketingphasen setzen, in denen die Werbeinhalte näher zu der tatsächlichen Veröffentlichung des jeweiligen Spiels bereitgestellt werden sollen.

Somit wird man nicht mehr allzu viele Informationen zu den Spielen verraten, ehe man für eine Veröffentlichung bereit ist. In den letzten Jahren hatte man vor allem bei „Cyberpunk 2077“ zahlreiche Details vorab verraten und Versprechungen gemacht, die man zu der tatsächlichen Veröffentlichung des Action-Rollenspiels nur bedingt einhalten konnte.

Des Weiteren möchte man die Arbeiten auf allen unterstützten Plattformen präsentieren, wobei man die Enthüllung neuer Projekte anders angehen wird. In jedem Jahr soll eine neue Roadmap veröffentlicht werden, die die Pläne für die kommenden Quartale auflistet.

Mehrere Projekte werden sich zeitgleich in Entwicklung befinden

Ab dem kommenden Jahr möchte das Unternehmen auch parallel an mehreren Triple-A-Spielen und Erweiterungen arbeiten. Das Management möchte die eigenen Marken weiterentwickeln und die eigene Expertise beim Online-Gaming ausbauen.

„Während wir so ambitioniert wie immer bleiben, sind wir uns auch Bereichen bewusst, die Verbesserung bedürfen. Unsere neuer Rahmen der strategischen Entwicklung wird es uns ermöglichen, die Prozesse innerhalb der Gruppe zu optimieren ─ besonders diejenigen, die die Entwicklung von Videospielen betreffen ─ und den weiteren dynamischen Wachstum der Gruppe zu sichern“, betonte CD Projekt-Geschäftsführer Adam Kicinski.

Außerdem möchte man die REDengine-Technologie weiterhin verbessern und zentralisieren, während man das Studio als eine Auswahl an „interdisziplinären, agilen Teams“ umstrukturiert. Dies wird die Art und Weise verändern, wie die Spiele entwickelt werden.

Mehr zum Thema: CD Projekt RED – Kauft das Entwicklerstudio Digital Scapes auf

Pawel Zawodny, CTO und Oberhaupt der Produktion, sagte im Weiteren: „Wir möchten uns sicher sein, dass wir zur selben Zeit mit zwei globalen Marken arbeiten können, während wir die hohe Qualität unserer Produkte sicherstellen. Wir legen den Wert auf die technologischen Weiterentwicklungen und wir möchten vielseitige Teams aufbauen, die mehrere Spezialisierungen und Kompetenzen kombinieren. Diese Teams werden weiter von Cross-Projektgruppen an Experten unterstützen, die dank ihrer Expertise zu Schlüsselaspekten der Entwicklung beitragen können. All diese Veränderungen zielen darauf ab uns zu ermöglichen ab 2022 parallel an mehreren AAA-Spielen und Erweiterungen zu arbeiten.“

Mehr als nur Rollenspiele

CD Projekt möchte die bestehenden Marken auch erweitern. Auch wenn Rollenspiele für Einzelspieler weiterhin die Priorität bleiben sollen, sieht man eine Menge Potential in „The Witcher“ und „Cyberpunk“. Man möchte ihre Reichweite in neuen Bereichen, Medien und Inhalten erweitern. Zudem soll ein reichhaltigeres Angebot an Entertainment-Inhalten geboten werden.

Abschließend möchte man die eigenen Fähigkeiten im Bereich der Onlinefunktionen verbessern. Man möchte Online-Technologien entwicklen, die in zukünftige Entwicklungsprozesse eingebunden sind. Diese Technologien sollen die Onlinefunktionen antreiben, die die Entwickler nach und nach für ihre Spiele ausliefern werden. Zudem soll das Wachstum der Online-Communities auf Basis von GOG Galaxy gefördert werden.

Die Arbeitsbedingungen sollen ebenfalls verbessert werden, wie Studiooberhaupt Adam Badowski betonte: „Seit Jahren haben wir unterstrichen, dass unsere größte Stärke unser Team ist. CD Projekt wird ein inklusiver und ein vielfältiger Arbeitsplatz bleiben. Allerdings wollen wir auch das Wohl unserer Mitarbeiter herausstellen und ihnen Möglichkeiten für die professionelle und persönliche Entwicklung bieten.“

Dementsprechend kann man gespannt sein, wie sich CD Projekt in den nächsten Jahren entwickeln wird und wie es mit den hauseigenen Marken weitergehen wird.

Quelle: VG247

