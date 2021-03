PlayStation Vita: Entwickler wurden offenbar nicht über das Aus des Stores informiert

Der PlayStation Store von Vita wird im August geschlossen.

Was zunächst in Form von Gerüchten die Runde machte, wurde vor wenigen Tagen auch von offizieller Seite bestätigt: So wird Sony Interactive Entertainment den PlayStation Store älterer Plattformen in diesem Jahr schließen.

Der PlayStation Store des Handhelds PlayStation Vita wird demnach Ende August vom Netz genommen. Ein Schritt, über den Sony Interactive Entertainment offenbar nicht alle Entwickler informierte. Dies lassen zumindest die Aussagen von Studios vermuten, die aktuell noch an Produktionen für PlayStation Vita arbeiten beziehungsweise gearbeitet haben. Darunter die Indie-Entwickler von Lillymo Games, die vom Aus des PlayStation Stores für PlayStation Vita laut eigenen Angaben genauso überrascht wurden wie die Spieler.

In Entwicklung befindliche Vita-Titel werden eingestellt

Wie die Macher von Titeln wie „Twin Breaker“, „Habroxia“ oder „Perils of Baking“ bestätigten, blieb ihnen aufgrund der Ankündigung nichts anderes übrig, als den Titel, der sich zuletzt für PlayStation Vita in Entwicklung befand, einzustellen. Der simple Grund: Bis zur Schließung des digitalen Stores im August 2021 kann das besagte Projekt nicht fertiggestellt werden.

Mit einem Einzelfall haben wir es hier offenbar nicht zu tun. Die Entwickler von The Domaginarium hingegen merken an, dass es mittels einer Crunch-Phase wohl möglich sein wird, zwei noch geplante Projekte im Juli oder Anfang August für PlayStation Vita zu veröffentlichen. Die restlichen Titel, die für den Handheld geplant waren, mussten ebenfalls eingestellt werden.

Wie in dieser Woche bereits bestätigt wurde, wird „ScourgeBringer“ zu den letzten Titeln gehören, die noch digital für PlayStation Vita veröffentlicht werden. Aufgrund der Schließung des PlayStation Stores wird der Action-Titel allerdings nur über einen Zeitraum von 128 Tagen in Form einer Download-Version für den kommerziell gescheiterten Handheld erhältlich sein.

