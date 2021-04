Oddworld Soulstorm: Entwickler bestätigen Bugs – Patch soll in Kürze folgen

"Oddworld: Soulstorm" ist ab sofort erhältlich.

In dieser Woche wurde der cineastische Plattformer „Oddworld: Soulstorm“ für den PC, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Oddworld Inhabitants einräumten, kämpfte ihr neues Projekte bis zum Ende mit einem kritischen Bug, der den Fortschritt der Spieler löschen konnte und fast für eine Verschiebung von „Oddworld: Soulstorm“ gesorgt hätte. Allerdings konnte der besagte Fehler kurz vor der Fertigstellung noch behoben werden. Dies gilt allerdings nicht für alle Bugs.

Stattdessen heißt es weiter, dass „Oddworld: Soulstorm“ auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 noch unter kleineren Fehlern leidet. Die gute Nachricht vorweg: Der erste Bug ist laut Entwicklerangaben schwer zu reproduzieren und bedroht auch nicht euren Spielfortschritt. Tritt der Fehler auf der PS4 oder der PS4 Pro auf, werdet ihr kurzerhand ins Menü eurer Konsole verfrachtet und könnt das Spiel neu starten beziehungsweise dieses am letzten Checkpoint fortsetzen.

Zum Thema: Oddworld Soulstorm: Kern-Gameplay auf PS4 und PS5 nahezu identisch

Hinzukommt, dass der besagte Bug offenbar nur einmal auftreten kann. Ein weiterer Fehler betrifft sowohl die PS4 als auch die PS5-Version von „Oddworld: Soulstorm“. Hier kann Abe in einer Endlosschleife stecken bleiben, wenn er beim Springen, Fallen oder Sterben unterbrochen wird, was laut den Entwickler häufig passiert. Tritt dieser Bug auf, werden die Spieler dazu aufgerufen, einfach den letzten Kontrollpunkt zu laden. Euer Spielfortschritt kann durch den Fehler nicht beschädigt werden.

Laut Oddworld Inhabitants wird bereits an einem Patch gearbeitet, mit dem die Probleme aus der Welt geschafft werden. Einen konkreten Termin nannte das Studio bisher allerdings nicht.

jumping, falling, or death is interrupted over a single (just one) frame by another state. This results in a soft lock, meaning Abe is frozen. Just reload from the last checkpoint and you will pick right back up. There is NO loss of game save data.

— Oddworld (@OddworldInc) April 5, 2021