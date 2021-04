Der Herr der Ringe: Amazon Game Studios stellen Arbeiten am MMO ein

Das "Der Herr der Ringe"-MMO wird nicht mehr erscheinen.

Wirklich rund lief es bei den Amazon Game Studios in der näheren Vergangenheit nicht. So kündigte das Unternehmen erst im vergangenen Herbst an, dass der Team-Shooter „Crucible“ endgültig eingestellt wird.

Etwas mehr als ein halbes Jahr später gibt es den nächsten Rückschlag. Dieses Mal geht es um das Online-Rollenspiel auf Basis der „Der Herr der Ringe“-Marke, das aus einer Zusammenarbeit zwischen den Amazon Game Studios, Leyou Technologies Holdings Limited sowie Middle-Earth Enterprises hervorgehen und frühestens im Jahr 2023 erscheinen sollte.

Angekündigt wurde der Titel bereits 2019. Wie die Amazon Game Studios in einer kurzen Mitteilung einräumten, wird das „Der Herr der Ringe“-MMO leider nicht mehr erscheinen. Wie es heißt, ist das Aus des ambitionierten Projekts auf die Übernahme von Leyou Technologies Holdings Limited durch den chinesischen Publisher Tencent zurückzuführen, da sich die Amazon Game Studios mit dem neuen Besitzer nicht einig werden konnten.

Zum Thema: Der Herr der Ringe: Amazon Game Studios kündigen neues Free2Play-MMO an

Eigenen Angaben zufolge bedauern die Verantwortlichen diesen Schritt: „Wir waren nicht in der Lage, die Bedingungen für die Fortsetzung dieses Titels zu diesem Zeitpunkt zu gewährleisten. Wir liebe die Der Herr der Ringe-Marke und sind enttäuscht, dass wir den Kunden dieses Spiel nicht mehr liefern können.“

Saturday Scoop: Amazon has canceled its Lord of the Rings MMO, announced two years ago, due to a dispute with Chinese conglomerate Tencent.

Yet another setback for Amazon’s long-struggling video game division: https://t.co/jozL9oZTG7

— Jason Schreier (@jasonschreier) April 17, 2021