Discord: Übernahmegespräche mit Microsoft offenbar beendet

Nachdem im März durchsickerte, dass Microsoft ein Interesse am Erwerb von Discord hat, berichtet das Wall Street Journal, dass diese Gespräche beendet wurden und Discord zunächst unabhängig bleibt.

Microsoft war in den vergangenen Monaten und Jahren auf einer großangelegten Einkaufstour, die sich über mehrere Geschäftszweige des Unternehmens erstreckte. Um nur zwei sehr gewichtige Übernahmen zu nennen: Zenimax Media wanderte samt Bethesda und Co für 7,5 Milliarden Dollar in den Besitz der Redmonder. Für 19,7 Milliarden Dollar wurde der Sprachverarbeitungs-Spezialist Nuance gekauft. Mit dem zuletzt genannten Unternehmen möchte Microsoft stärker im digitalen Gesundheitswesen mitmischen.

Keine Übernahme von Discord

Trotz der Übernahmen sind die Kassen des Konzerns, der allein im letzten Weihnachtsquartal einen Betriebsgewinn von 17,9 Milliarden Dollar verbuchen konnte, gut gefüllt. Die Finanzmittel sollten unter anderem dafür eingesetzt werden, Discord fürzu übernehmen, wie wir schon im vergangenen März berichteten.

Doch es scheint, dass die beiden Unternehmen auch in Zukunft getrennte Wege gehen werden. Wie das Wall Street Journal berichtet, wurden die Gespräche zwischen Microsoft und Discord beendet, ohne dass es zu einer Übernahme kommen wird.

Microsoft war nicht das einzige Unternehmen, das an einem Kauf von Discord interessiert war. Das Unternehmen, das hinter der VoIP/Kommunikations-Plattform steht, die im vergangenen Jahr über 140 Millionen monatliche Nutzer hatte, verhandelte angeblich mit mindestens drei Unternehmen.

Laut Wall Street Journal entschloss sich Discord am Ende, unabhängig zu bleiben, zumindest im Moment. Anscheinend wird auch ein Börsengang in Betracht gezogen.

Viele Discord-Nutzer dürften aufatmen. Denn schon die 8,5 Milliarden-Dollar-Übernahme von Skype im Jahr 2011 machte deutlich, dass sich Erfolg nicht immer kaufen lässt und eine solche Übernahme einer Marke schaden kann.

Das US-Unternehmen Discord gibt Nutzern die Möglichkeit, per Video, Sprache und Text zu kommunizieren. Während der COVID-19-Pandemie nahm der Stellenwert der Plattform auch in Bereichen außerhalb des Gamings zu. In diesem Zusammenhang wurden die Kommunikationswerkzeuge dahingebend geändert, dass nicht nur eine Gamer-zentrierte Chat-Plattform existiert.

