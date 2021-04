PlayStation Plus: Video Pass startet heute in Polen

Sony hat den "PlayStation Plus Video Pass" bestätigt. Der Haken an der Sache ist allerdings, dass die Tests vorerst nur in Polen laufen. Andere Länder könnten folgen.

PlayStation Plus erhält ein neues Feature.

Nach den gestrigen Gerüchten hat Sony bestätigt, dass der „PlayStation Plus Video Pass“ heute als „Test-Service“ startet. Das gilt allerdings nur für den polnischen Markt.

Der Service, der gestern über PlayStation.com geleakt wurde, ermöglicht PS4- und PS5-Nutzern in Polen den Zugriff auf über 20 Film- und Fernsehsendungen von Sony Pictures. Alle drei Monate wollen weitere Inhalte folgen. Kosten fallen dafür nicht an, denn der Zugriff ist ein Teil des PS Plus-Abonnements.

PlayStation Plus Video Pass könnte andere Länder erobern

In Polen soll der Test ein Jahr lang laufen, wie Nick Maguire, Global Services VP von SIE, gegenüberbekannt gab. Er betonte zugleich, dass sich das Unternehmen aufgrund bestimmter Daten für den Test in Polen entschieden hat. Zunächst möchte Sony die Popularität des Dienstes beobachten, bevor über einen breiteren Launch entschieden wird.

„Wir wollen sehen, wie die Spieler von einem solchen Dienst profitieren“, so Maguire. „Welche Titel schauen sie sich an, was interessiert sie, wie oft nutzen sie ihn. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich jedoch nicht sagen, was daraus wird, wie der Testprozess für andere Märkte aussehen wird und wie es um die Zukunft des PlayStation Plus Video Pass nach der Testphase steht.“

Nachdem die Frage aufkam, warum der polnische Markt für den Test auserkoren wurde, sagte Maguire: „Wir wissen sehr gut, dass wir in Polen eine große Basis von Spielern haben, die sich durch ihr Engagement und ihre Aktivität im Netz und in den sozialen Medien auszeichnen. Außerdem nutzen sie gerne VoD-Plattformen. Für uns ist das die perfekte Kombination, der perfekte Markt, um einen Test-Service als Teil des PS Plus-Programms einzuführen und zu sehen, was unsere Hauptnutzer darüber denken.“

Weitere Daten, die letztendlich zur Entscheidung führten, könne er nicht nennen. Er betonte lediglich, dass Polen alle Kriterien erfüllt, die für Sony wichtig sind.

Mehr zu Sony:

Erst kürzlich gab Sony bekannt, dass der PlayStation Store im Laufe des Jahres keine TV- und Filminhalte mehr zum Kauf oder Verleih anbieten wird. Ab dem 31. August 2021 werden Videoinhalte nicht mehr über den digitalen Store erhältlich sein. Auf bestehende Käufe können Nutzer aber weiterhin zugreifen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus