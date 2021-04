PSN Store: Angebot der Woche mit 60 Prozent Rabatt

"The Forest" ist das neuste Angebot der Woche.

Sony hat im PlayStation Store das neuste Angebot der Woche freigeschaltet. Diesmal könnt ihr „The Forest“ deutlich günstiger in euren Besitz bringen.

Statt der sonst üblichen 16,99 Euro werden im PlayStation Store einige Tage lang nur 6,79 Euro fällig, was gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung einem Rabatt in Höhe von 60 Prozent entspricht. Nachfolgend könnt ihr das Angebot in Anspruch nehmen:

Zum ersten Mal ist „The Forest“ im PlayStation Store allerdings nicht der Deal der Woche. Schon im Januar 2019 wurde dem Titel die Ehre zuteil – damals allerdings zum Rabattpreis von 10,99 Euro, sodass ihr diesmal ein paar Euro mehr spart.

„The Forest“ wurde Ende 2018 für die PS4 veröffentlicht und konnte auf der Sony-Konsole durchaus punkten. Der Metascore liegt basierend auf sieben Reviews bei 78. Der User-Score kam auf einen Wert von 7.8.

Weitere Deals im PlayStation Store

Falls ihr „The Forest“ bereits besitzt oder aus anderen Gründen nicht kaufen möchtet: Am Mittwoch ging ein Sale mit mehreren Hundert Angeboten an den Start. Eine Übersicht über die Rabatte halten wir hier mit Preisbeispielen für euch bereit.

Mehr zum PlayStation Store:

Und noch ein kleiner Reminder: Solltet ihr eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus besitzen, könnt ihr nach wie vor die Spiele laden, die Sony im April in die Instant Games Collection gepackt hat. Eine Übersicht über die PS Plus-Spiele für April 2021 findet ihr hier. Und auch die PS Plus-Games für Mai 2021 wurden enthüllt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store