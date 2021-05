Returnal: Spielszenen und positive Pressezitate im Accolades-Trailer

"Returnal" ist exklusiv für die PS5 erhältlich.

Ende des vergangenen Monats veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und die Action-Spezialisten von Housemarque das Roguelike-Abenteuer „Returnal“.

„Returnal“ erschien exklusiv für die PlayStation 5 und wurde von den Kritikern vor allem wegen seines motivierenden Spielablaufs, der spannenden Geschichte und der rasanten Action gelobt. Um noch einmal Lust auf mehr zu machen und bisher unentschlossene Spieler zu ködern, stellte Sony Interactive Entertainment heute den offiziellen Accolades-Trailer zu „Returnal“ bereit, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht.

Der Überlebenskampf in einer Zeitschleife

In „Returnal“ schlüpfen die Spieler in die Rolle der Protagonistin Selene, die auf dem lebensfeindlichen Planeten Atropos abstürzt und sich plötzlich mit dem Überlebenskampf in einer Zeitschleife konfrontiert sieht. Jedes Mal, wenn sie stirbt, wird sie in der Zeit an einen Punkt kurz vor dem Absturz zurückgeschleudert. Allerdings ändern sich in jedem Zyklus die Oberfläche des Planeten und damit auch die auf Selene wartenden Herausforderungen.

„Das Roguelike-Gameplay mit herausfordernden und actionreichen Schlachten mischt sich dabei mit spannender Erkundung, Plattformer-Elementen und einer Vielzahl an individuellen Anpassungsmöglichkeiten. Jeder Durchlauf ist anders und jede Entscheidung muss abgewägt werden, um permanente Fortschritte zu erzielen, was schnell zu einem belohnenden ‚Nur noch eine Runde‘-Gefühl führt“, heißt es von offizieller Seite.

