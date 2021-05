Biomutant: Gameplay auf PS5 und Xbox Series X – Abstriche bei Sony-Konsole

Zu "Biomutant" wurden weitere Gameplay-Videos veröffentlicht, die das Spiel auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X zeigen. Besitzer der Sony-Konsole müssen Abstriche in Kauf nehmen.

Auch eine echte New-Gen-Version soll folgen.

THQ Nordic brachte in den Abendstunden zwei Gameplay-Videos in den Umlauf, in denen „Biomutant“ auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X gezeigt wird. Dabei läuft das Spiel über die Abwärtskompatibilität.

Auf PS5 mit 1080p, hochskaliert auf 4K

Den Videobeschreibungen lässt sich entnehmen, dass der Titel auf der PS5 Probleme hat bzw. im Gegensatz zur Xbox Series X lediglich eine native Auflösung von 1080p erreicht.

Die folgenden Auflösungen und Bildraten könnt ihr erwarten:

PlayStation 5 – Läuft mit nativer 1080p-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde, hochskaliert auf 4K bei 60 Bildern pro Sekunde (dynamisch).

Xbox Series X – Läuft mit 4K@60 FPS und dynamischer Auflösung.

Zur PS5-Version schreiben die Macher ergänzend: „Mit diesem Build wurde die Option für natives 4K auf der PlayStation aus Stabilitäts- und Performance-Gründen deaktiviert. Sie wird auch in der Release-Version deaktiviert bleiben.“

Falls ihr euch damit nicht arrangieren könnt: Auch echte New-Gen-Fassungen sind in Arbeit. Erst vor wenigen Stunden versicherte THQ Nordic, dass zu einem späteren Zeitpunkt an die Leistung der PS5 und Xbox Series X angepasste Versionen folgen werden. Ein Veröffentlichungstermin wurde zunächst nicht genannt.

Biomutant vorbestellen:

„Biomutant“ erscheint am 25. Mai 2021 für PS4, Xbox One und PC. Auf dem PC wird der Titel zum Launch auch über EA Play Pro erhältlich sein. Nachfolgend seht ihr die anfangs erwähnten Gameplay-Ausschnitte:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Biomutant