Big Rumble Boxing Creed Champions: Box-Titel um die Creed-Franchise vorgestellt – Erster Trailer

Mit "Big Rumble Boxing: Creed Champions" kündigten Koch Media, Survios und die Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) einen neuen Box-Titel für die Konsolen und den PC an. Freuen dürfen sich die Spieler auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren aus dem "Rocky"- und "Creed"-Universum.

"Big Rumble Boxing: Creed Champions" erscheint für die Konsolen und den PC.

In einer aktuellen Mitteilung kündigten Koch Media, Survios und die Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) die laufenden Arbeiten an „Big Rumble Boxing: Creed Champions“ an.

Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es hier mit einem Box-Titel zu tun, der euch die Möglichkeit bietet, in die Rolle von Rocky oder Adonis Creed zu schlüpfen und gegen bekannte Widersacher aus dem „Rocky“-Universum anzutreten – darunter Ivan Drago, Appollo Creed und natürlich Clubber Lang.

Ein Arcade-Modus, ikonische Trainingssequenzen und mehr

Spielerisch soll „Big Rumble Boxing: Creed Champions“ vor allem mit seinen actionreichen Duellen im Ring und seinen unterschiedlichen Spiel-Modi punkten. In der Karriere kämpft ihr euch beispielsweise einen Weg durch die Ränge der Box-Ligen, verbessert in den ikonischen Trainingssequenzen eure Fähigkeiten im Ring oder zeigt euren Freunden und anderen Spielern im Multiplayer, wo der Hammer beziehungsweise in diesem Fall das Paar Boxhandschuhe hängt.

Zum Thema: Koch Media: Kein Saints Row, Dead Island, Metro und TimeSplitters in der dieser Woche

„Durch die umfangreiche Expertise, die Koch Media mitbringt, wenn es darum geht, großartige Spiele in den Handel zu bringen, wird unser Bestreben unterstützt, Cross-Reality-Games noch mehr Konsolen- und PC-Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Das macht Koch Media zu einem perfekten Partner für Survios und ein ikonisches Film-Franchise wie Rocky und Creed“, kommentieren die Entwickler von Survios die Ankündigung.

„Big Rumble Boxing: Creed Champions“ befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung. Wann mit ersten Spielszenen aus dem Box-Titel zu rechnen ist, wurde im Zuge der offiziellen Ankündigung leider nicht verraten.

Update: Ab sofort steht ein erster Trailer zum Box-Titel bereit, der euch einen Eindruck von dem vermitteln, was in „Big Rumble Boxing: Creed Champions“ auf euch zukommt.

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Big Rumble Boxing: Creed Champions