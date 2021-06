A Plague Tale Requiem: Action-Adventure mit Trailer angekündigt

Nachdem zuletzt bereits Gerüchte aufkamen, wurde "A Plague Tale: Requiem" nun offiziell mit einem ersten Trailer angekündigt. Das Spiel soll im kommenden Jahr in den Handel kommen.

"A Plague Tale: Requiem" wurde offiziell mit einem Trailer enthüllt.

Nachdem wir euch kürzlich über ein Gerücht zu einer „A Plague Tale: Innocence“-Fortsetzung berichteten, wurde diese von Asobo Studio im Rahmen des aktuell noch laufenden Xbox & Bethesda Games Showcase offiziell mit einem Trailer angekündigt. Das Spiel wird den Titel „A Plague Tale: Requiem“ tragen. Den Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch weiter unten ansehen.

A Plague Tale Requiem: Macher versprechen eine emotionale Reise

Wie im Vorgänger wird erneut das Geschwisterpaar Amicia und Hugo im Mittelpunkt stehen. Die junge Heldin muss sich mit ihrem kleinen Bruder in ein neues Abenteuer stürzen, das von den Entwicklern als eine atemberaubende und emotionale Reise beschrieben wird. Beide sollen eine neue Aufgabe erhalten haben und beide müssen tun, was auch immer nötig ist, um in der brutalen mittelalterlichen Welt zu überleben.

Vor gut einem Jahr wurde enthüllt, der Vorgänger konnte einen ersten großen Meilenstein erreichen. Bis dahin konnte sich „A Plague Tale: Innocence“ für PlayStation 4, Xbox One und den PC über 1 Million Mal verkaufen. Bereits da war bekannt, dass Asobo Studios und Focus Home Interactive gemeinsam an einem neuen Projekt arbeiten würden.

Das Action-Adventure versetzt euch ins Frankreich des Jahres 1349. In der Rolle der jungen Amicia müsst ihr euch um euren kleinen Bruder Hugo kümmern. Gemeinsam werdet ihr von der Inquisition verfolgt und durch von der Pest verwüstete Dörfer und Landstriche gehetzt. Nur wenn beide Geschwister zusammenarbeiten, können sie die dunkelsten Tage ihres Lebens und diesen brutalen Überlebenskampf überstehen.

„A Plague Tale: Requiem“ wird 2022 für Xbox Serie X/S und den PC erscheinen. Obwohl es aktuell noch nicht offiziell bestätigt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass das Game ebenfalls für die PlayStation 5 veröffentlicht werden wird. Im Gegensatz zu anderen Ankündigungen im Rahmen des Events gab es bei diesem Titel keinerlei Hinweise auf einen Konsolen-exklusiven Release oder Launch des Titels für Xbox-Konsolen.

