A Plague Tale Requiem: Ankündigung des Nachfolgers und eines Remasters am Wochenende?

Laut einem vermeintlichen Insider befindet sich mit "A Plague Tale: Requiem" in der Tat ein Nachfolger zu "A Plague Tale: Innocence" in Arbeit. Dieser soll genau wie eine Remastered-Fassung zum ersten Teil schon an diesem Wochenende enthüllt beziehungsweise offiziell angekündigt werden.

Wird am Wochenende der offizielle Nachfolger zu "A Plague Tale: Innocence" angekündigt?

In der Vergangenheit machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass die Entwickler der Asobo Studios hinter den Kulissen mit den Arbeiten an einem Nachfolger zum erfolgreichen Adventure „A Plague Tale: Innocence“ begonnen haben.

Nachdem es um dieses Thema zuletzt wieder etwas ruhiger wurde, sorgt ein vermeintlicher Insider im Resetera-Forum für neuen Gesprächsstoff. Wie dieser unter Berufung auf Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sein sollen, berichtet, befindet sich der Nachfolger unter dem Namen „A Plague Tale: Requiem“ bei den Asobo Studios in Entwicklung.

Release im Jahr 2022 und Day-One im Xbox Game Pass?

Die offizielle Enthüllung beziehungsweise Ankündigung des Nachfolgers soll im Rahmen des großen Xbox Games/Bethesda-Showcase an diesem Wochenende über die Bühne gehen. Das besagte Event startet am Sonntag, den 13. Juni 2021 um 19 Uhr unserer Zeit. Laut den unbestätigten Angaben des vermeintlichen Insiders wird „A Plague Tale: Requiem“ im Laufe des kommenden Jahres für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

Zudem soll es eine Cloud-Version für Nintendos Switch geben. Entsprechen die Angaben der nicht näher genannten Quellen den Tatsachen, dann wird „A Plague Tale: Requiem“ vom ersten Tag an ohne zusätzliche Kosten für Abonnenten im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen.

Abschließend ist die Rede von einer technisch aufpolierten Fassung des ersten Teils „A Plague Tale: Innocence“, die unter anderem für die New-Generation-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht werden soll.

Was an den Gerüchten um „A Plague Tale: Requiem“ beziehungsweise die technisch überarbeitete Remastered-Version zum ersten Teil dran ist, erfahren wir möglicherweise in Kürze. Sollten die beiden Projekte in der Tat offiziell angekündigt werden, werden wir euch natürlich zeitnah mit allen wichtigen Informationen versorgen.

