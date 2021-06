Cyberpunk 2077: PSN-Rückkehr samt Termin bestätigt

Jetzt ist es offiziell: "Cyberpunk 2077" kehrt in den PlayStation Store zurück. Ab der kommenden Woche könnt ihr die digitale Version des CD Projekt-Titels wieder kaufen.

"Cyberpunk 2077" taucht in Kürze im PlayStation Store auf.

„Cyberpunk 2077“ wird ab dem 21. Juni 2021 wieder im PlayStation Store verweilen. Das gab CD Projekt in den Abendstunden bekannt. Mitte Dezember wurde der Titel aufgrund der massiven Probleme aus dem Online-Store des PS4- und PS5-Herstellers entfernt.

Schon vor der Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ verlief die Entwicklung recht holprig. Nach drei Verzögerungen erschien das gehypte RPG am 10. Dezember 2020 mit einer Reihe von technischen Problemen, die vor allem auf der PS4 und Xbox One auftraten, was dazu führte, dass der Titel eine Woche nach der Veröffentlichung komplett aus dem PlayStation Store entfernt wurde.

Mehrere Updates veröffentlicht

Gleichzeit versprach CD Projekt, das Rollenspiel mit zukünftigen Patches zu verbessern. Allein mit dem, das im März 2021 veröffentlicht wurde, fanden über 500 Verbesserungen in das Spiel. Viele Kunden entschieden sich allerdings für eine Rückerstattung des Kaufpreises, die recht niederschwellig angeboten wurde.

Im Mai – und somit mehr als fünf Monate nachdem Sony das Spiel aus dem PlayStation Store nahm – betonte CD Projekt, dass man immer noch auf die Genehmigung des Plattforminhabers wartet, um „Cyberpunk 2077“ zurück in den PlayStation Store zu bringen.

Auch Sony Interactive Entertainments Jim Ryan äußerte sich vor einigen Tagen erstmals zur Entfernung von „Cyberpunk 2077“ aus dem eigenen Shop. Er sagte gegenüber Axios: „Das war eine schwierige Entscheidung für uns, aber letztendlich mussten wir im Interesse der PlayStation Community handeln und wollten nicht wissentlich ein Spiel verkaufen, das zu einer schlechten Erfahrung für sie führen könnte.“

Mehr zu Cyberpunk 2077:

Fraglich ist, ob die Rückkehr von „Cyberpunk 2077“ in den PlayStation Store die Verkäufe ankurbeln wird. Bei Amazon und Co ist der Titel längst für weniger als 40 Euro zu haben, während es im PlayStation Store zum Re-Launch wahrscheinlich die üblichen 69,99 Euro werden, sofern die Rückkehr mit keinem Sale gefeiert wird.

Dennoch hat die anstehende Rückkehr von „Cyberpunk 2077“ einen positiven Einfluss auf den Aktienwert von CD Projekt. Dieser stieg heute um rund zehn Prozent und liegt momentan bei rund 46 Euro, nachdem es in den vergangenen Tagen weit unter 40 Euro waren.

