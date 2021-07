Elden Ring: Wetter kann zum eigenen Vorteil genutzt werden – Weitere Details

"Elden Ring" erscheint Anfang 2022.

Im Rahmen des diesjährigen „Summer Game Fest“ veröffentlichten die Entwickler von From Software endlich einen ersten Gameplay-Trailer zu „Elden Ring“, der uns einen ausführlichen Blick auf das Rollenspiel ermöglichte.

Ergänzend dazu unterzogen die Verantwortlichen die offizielle Website von „Elden Ring“ einem Update und lieferten uns frische Details zum düsteren Fantasy-Abenteuer. Unter anderem lässt sich der Website entnehmen, dass die Welt von „Elden Ring“ nicht nur dynamische Wetterwechsel bietet. Gleichzeitig können sich angehende Abenteurer im Kampf sowohl die Spielwelt als auch ihre Umgebung und das Wetter an sich zunutze machen.

Der gnadenlose Kampf um Leben und Tod

„Mach dir die Umgebung, das Wetter und die Tageszeit zunutze, um die Oberhand zu gewinnen. Lerne die Kunst des Kampfes und erahne die Absichten deiner Gegner, denn rechtzeitiges Ausweichen oder eine perfekte Parade können zwischen Tod und Leben entscheiden“, heißt es dazu. Welchen Stil die Spieler im Kampf verfolgen, bleibt ihnen selbst überlassen. Demnach kommen sowohl Spieler, die einen Stealth-Ansatz verfolgen, als auch Nutzer, die die offene Konfrontation suchen, auf ihre Kosten. Des Weiteren wurde auf den Kampf zu Pferd und die Beschwörung von Geistern eingegangen.

Diesbezüglich führten die Entwickler aus, dass die Spieler in „Elden Ring“ auf dem Rücken ihres Pferdes in die Schlacht reiten und ihre Widersacher von deren Pferden reißen können. Gleichzeitig sollten Abenteurer die Augen nach den arkanen Zaubern und Beschwörungen offen halten, die überall in den Ruinen der Spielwelt gefunden beziehungsweise erlernt werden können. „Beschwöre vertraute Geister, um das Blatt zu deinen Gunsten zu wenden, oder ersuche andere Befleckte um Hilfe, damit sie an deiner Seite kämpfen und die Bürde deiner Reise teilen“, so die Verantwortlichen weiter.

Weitere Details und Eindrücke zu „Elden Ring“ findet ihr auf der offiziellen Website. „Elden Ring“ wird am 21. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

