Battlefield 2042: DICE spricht über Hazard und den nicht angekündigten Spiel-Modus

"Battlefield 2042" erscheint im Oktober 2021.

Vor wenigen Wochen ließen Electronic Arts und die Entwickler von DICE endlich die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und kündigten den Shooter „Battlefield 2042“ offiziell an.

Wie in der Ankündigung unter anderem bestätigt wurde, bekommt „Battlefield 2042“ zwei bisher noch nicht vorgestellte Spiel-Modi spendiert, die im Rahmen des „EA Play 2021“-Events am 22. Juli 2021 vorgestellt werden sollen. Anlässlich der aktuellen Episode der „EA Play Live Spotlight“-Serie verloren die Entwickler von DICE ein paar Worte über die beiden Modi.

Fan-Favoriten und eine Menge Hochspannung versprochen

Zum einen haben wir es hier mit einem Spiel-Modus zu tun, in dem diverse Fan-Favoriten der „Battlefield“-Community ein Comeback feiern werden. DICE-Studioleiter Christian Grass dazu: „Darüber kann ich noch nicht so viel sagen. Was ist aber sagen kann, ist dass eine der Komponenten in dieser Erfahrung, die wir erschaffen, einige der Fan-Favoriten-Karten wieder in Battlefield 2042 einbauen wird.“

Ein weiterer Modus, der in „Battlefield 2042“ mit von der Partie sein wird, trägt den Namen „Hazard“, mit dem die Macher von DICE neue Wege gehen und eine zeitgemäße Interpretation von Shootern abliefern möchten. Hierzu führte Oskar Gabrielson von DICE aus, dass wir es hier mit einem auf „hohen Einsätzen basierender Squad-Spielmodus“ zu tun haben, der „eine Menge Hochspannung“ verspricht.

Weitere Details zu diesem Thema folgen auf dem „EA Play Event 2021“-Event.

