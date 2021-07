FIFA 22: Offizielle Gameplay-Enthüllung im „EA Play Spotlight“ ab 19 Uhr

Im Laufe des heutigen Abends wird die kommende Fußball-Simulation "FIFA 22" im Rahmen eines "EA Play Spotlight" vorgestellt, in dem unter anderem auf die neuen Features eingegangen wird. Los geht es um 19 Uhr unserer Zeit.

"FIFA 22" erscheint im Oktober 2021.

Vor ein paar Tagen kündigten die Verantwortlichen von Electronic Arts die laufenden Arbeiten an der Fußball-Simulation „FIFA 22“ offiziell an.

Wie das Unternehmen bekannt gab, dürfen wir uns bereits im Laufe des heutigen Dienstag Abends auf erste Eindrücke und frische Details zu „FIFA 22“ freuen. Ab 19 Uhr unserer Zeit wird der Fußball-Titel nämlich im Rahmen eines aktuellen „EA Play Spotlight“ vorgestellt. Offiziellen Angaben zufolge wird in der Präsentation unter anderem auf die neuen Features eingegangen, die durch die HyperMotion-Technologie ermöglicht werden.

Realismus soll auf ein neues Level gehoben werden

Die HyperMotion-Technologie ist auf der PlayStation 5, der Xbox Series X/S sowie Googles Streaming-Plattform Stadia mit von der Partie und soll den Realismus in „FIFA 22“ auf das nächste Level heben. Versprochen werden beispielsweise Algorithmen und Techniken, die auf Basis des Spiel-Capturings neue Animationen in Echtzeit berechnen können und so für besonders realistische Animationen sorgen.

Zum Thema: FIFA 22: In der Karriere endlich mit Custom-Clubs?

Darüber hinaus hat laut Entwicklerangaben die künstliche Intelligenz dazugelernt und soll in „FIFA 22″über die Fähigkeit verfügen, eure Offensiv- und Defensivaktionen besser zu lesen. Dadurch sind eure KI-Mitspieler in der Lage, intelligentere Pässe zu spielen und für einen entsprechenden Spielaufbau zu sorgen.

„FIFA 22“ wird am 1. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erscheinen. Die Möglichkeit eines kostenlosen Next-Gen-Upgrade wird in diesem Jahr übrigens nicht geboten.

