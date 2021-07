Ghost of Tsushima Director’s Cut: Iki Story Trailer veröffentlicht

In einem Monat erscheint mit "Ghost of Tsushima: Director's Cut" eine technisch überarbeitete und inhaltlich erweiterte Version von Sucker Punchs PS4-Hit. Nun zeigt sich das Spiel in einem neuen Story-Trailer.

"Ghost of Tsushima: Director's Cut" erscheint am 20. August für PS4 und PS5.

Anfang des Monats kündigte Sony Interactive Entertainment offiziell „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ für PlayStation 4 und PlayStation 5 an. In der Neuveröffentlichung des Samurai-Abenteuers ist mit der Insel Iki auch ein neues Gebiet enthalten, das nun in einem passenden Story Trailer präsentiert wird. Das Video haben wir für euch wie immer weiter unten in unserem Artikel eingebunden.

Ghost of Tsushima: Auf der Insel Iki wartet eine neue Bedrohung auf Jin Sakai

Darüber hinaus wandte sich passend hierzu Patrick Downs, ein Senior Writer bei Sucker Punch, an die wartenden PlayStation-Spieler. In einem neuen Eintrag im PlayStation Blog bedankt er sich zunächst bei den Fans, die den Titel unterstützt haben und sagt, das Team des Entwicklerstudios könne den Release der Neuauflage nicht erwarten.

Im Rahmen der Story-Erweiterung von „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ verschlägt es Hauptfigur Jin Sakai auf die kleine japanische Insel Iki, auf der ein „geheimnisvoller Mongolenstamm“ Fuß gefasst haben soll. Die Invasoren werden von einer Schamanin namens Ankhsar Khatun angeführt, die von ihren Untergebenen „Adler“ genannt wird.

Als Schamanin ist sie nicht nur eine Eroberin, wie es der Bösewicht des Hauptspiels, Khotun Khan, war, sondern ebenfalls eine „Hüterin der Seelen“. Somit soll sie eine ganz neue Gefahr darstellen. Eine, mit der es Jin und sein Volk bisher noch nie zu tun hatten. Nun muss unsere Spielfigur auf das Eiland zurückkehren.

Früher war Jin schon einmal auf der Insel Iki, doch nun ist er dazu gezwungen, sich seinen Ängsten von damals zu stellen und ein Trauma zu bewältigen, das er tief in sich verborgen hat. Downs verspricht eine Ergründung der „dunklen Seite des Sakai-Clans“ im Rahmen der Story-Erweiterung. Dabei soll das neue Gebiet mit seinen wilden und gesetzlosen Gegenden in einem starken Kontrast zur Insel Tsushima stehen.

Die Samurai haben dort schon seit Jahrzehnten keinerlei Einfluss oder Kontrolle mehr, weshalb Jin dazu gezwungen ist, neue Verbündete zu finden. So wird es beispielsweise möglich sein, mit einer Gruppe von „zwielichtigen Gestalten“ zusammenzuarbeiten, um den Kampf zu Ankhsar Khatun und ihrer Gefolgschaft zu bringen. Generell versprechen die Macher allerlei Abwechslung in Form von verrückten Charakteren und Umgebungen.

Zum Thema: Ghost of Tsushima Director’s Cut: Speicherbedarf der PS5-Neuauflage bekannt

Um aus diesem Kampf siegreich hervorgehen zu können, warten auf Iki neue Legenden sowie neue Techniken auf euch. Laut Downs erwarten uns „Geschichten über echte Menschen, die darum kämpfen, alten Hass loszulassen und in einer Zeit des Krieges zu überleben.“ Nach all den Ereignissen des vergangenen Jahres soll „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ jedoch vor allem eine „Geschichte der Heilung erzählen“.

„Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ wird am 20. August 2021 für PlayStation 4 und PlayStation 5 im Handel veröffentlicht.

Was haltet ihr vom Iki Story Trailer zu „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“?

