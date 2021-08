CoD Black Ops Cold War & Warzone: Season 5 startet mit Doppelagenten-Modus und mehr

Schon am 12. August 2021 geht es los.

„Call of Duty Black Ops Cold War“ und „Warzone“ starten am 12. August 2021 in die fünfte Saison. Was euch damit erwartet, verrät ein äußerst umfangreicher Blogeintrag auf der offiziellen Seite der „Call of Duty“-Reihe.

Mit der neuen Season findet unter anderem ein Spion den Weg in das Spiel. Er wird im Mehrspieler-Modus von einem Doppelagent-Modus begleitet. Hinzukommen neue und klassische „Black Ops“-Karten sowie neue Zombies-Inhalte. Für „Warzone“ sind darüber hinaus neue Extras auf dem Weg, mit denen die Meta verändert werden soll.

Details zum Doppelagenten-Modus

Mit dem Doppelagent-Modus verspricht Activision eine „investigative Mehrspielerpartyerfahrung“. In jedem Spiel werden Doppelagenten bestimmt, die vor der Aufgabe stehen, die Mission zu sabotieren. Die anderen Teammitglieder sollten wiederum bestrebt sein, diesen Verräter zu enttarnen.

In der Lobby geht es mit bis zu zehn Spielern los, denen eine von drei Rollen zugeordnet wird:

Doppelagenten , die entweder jeden anderen eliminieren oder erfolgreich Sprengladungen auf der Karte platzieren müssen.

, die entweder jeden anderen eliminieren oder erfolgreich Sprengladungen auf der Karte platzieren müssen. Der Ermittler , der Hinweisen nachgehen kann und aus verdächtigen Doppelagenten gesuchte Kriminelle machen kann.

, der Hinweisen nachgehen kann und aus verdächtigen Doppelagenten gesuchte Kriminelle machen kann. Agenten, die zusammenarbeiten müssen, um Doppelagenten zu identifizieren und zu eliminieren, bevor es zu spät ist.

Im Doppelagenten-Modus startet jeder Spieler mit einer Pistole. Waffen und Ausrüstung werden in der Vorbereitungsphase eingeführt, in der sich alle Spieler in verschiedenen Bereichen der Karte Waffen schnappen können. Jede Rolle verfügt über eigene Fähigkeiten und Inhalte. Doppelagenten beispielsweise erhalten Zugang zu Gasminen, Spionageabwehrflugzeugen, Gefechtsbögen und Kampfhubschraubern. Ebenfalls sind sie gegen die Strahlenbelastung ihrer Bomben geschützt.

Weitere Inhalte vom Season 5

Ermittler wiederum erhalten Zugang zu Trophy-Systemen, Stimulanzen und Handkanonen. Außerdem können sie die Fußspuren des Angreifers sehen, wenn sie den Fundort der Leiche eines Spielers untersuchen. Ebenfalls sind sie in der Lage, einen Steckbrief für einen Spieler aufsetzen, den sie für verdächtig halten.

Der offiziellen Übersicht lassen sich weitere Details zu den Inhalten der neuen Season entnehmen. So kehrt Sprengkommando zurück und es gibt fünf neue Mehrspielerkarten. Hinzu kommen die Modi Echelon (6v6), Slums (6v6), Showroom (2v2 und 3v3), Drive-In (6v6) und Zoo (6v6).

Zudem sollen im Zombies-Modus ein neues Extra (Todeswahrnehmung), eine neue Feldaufrüstung (Teslasturm) und eine Unterstützungswaffe (Flammenwerfer) den Spielspaß erhöhen. Details dazu findet ihr im unten verlinkten Blogeintrag. Dort werden ebenfalls eine neue Region (Kollateral), ein neues Ziel (Transport), Panzer, Kletterhaken und Geheimdaten erwähnt.

Neuerungen in Warzone

Auch „Warzone“ wird in der neuen Season nicht vernachlässigt. Saison 5 startet laut Hersteller mit zwei neuen Extras (Kampfspäher und Gehärtet), um an der Meta zu rütteln.

Mit dem Kampfspäher werden Gefechtsinformationen für den Operator erzeugt, wenn ein Feind getroffen wird. Feinde werden kurzzeitig in hellem Orange hervorgehoben und angepingt. Gehärtet schützt Operator mit verstärkten Panzerplatten. Es braucht nur zwei davon, um einen Operator als „voll gepanzert“ anzusehen, verglichen mit den standardmäßigen drei.

Hinzukommen in „Warzone“ zwei neue Orte von Interesse, darunter mobile Übertragungsstationen und etwas, das auf der offiziellen Seite als [[ZENSIERT]] gelabelt wird. Als neuer Gulag tritt „Rush“ in Erscheinung. Und als eine Art geistiger Nachfolger für „Rumble“ bringt „Kollision“ in Saison 5 den 50v50-Kampf zurück nach Verdansk. Außerdem werden auf der Karte die roten Türen instabil.

Die Season 5 von „Call of Duty Black Ops Cold War“ und „Warzone“ hat noch mehr zu bieten. Die komplette und fast 4.000 Wörter umfassende Beschreibung der kommenden Inhalte findet ihr auf der offiziellen Seite der „Call of Duty“-Reihe.

