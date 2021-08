PS5: From Softwares Exklusiv-Titel soll sich an Dark Souls orientieren – Gerücht

Bisher unbestätigten Gerüchten zufolge arbeitet das japanische Entwicklerstudio From Software derzeit an einem exklusiven Projekt für die PlayStation 5. Wie ein als verlässliche Quelle geltender Insider berichtet, dürfen wir uns hier auf ein Abenteuer freuen, das sich wieder mehr an den ursprünglichen "Dark Souls"-Titeln orientiert.

Arbeitet From Software an einem geistigen "Dark Souls"-Nachfolger für die PS5?

Vor wenigen Tagen erreichte uns das Gerücht, dass die japanischen Entwickler von From Software an einem neuen Projekt arbeiten, das exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht werden soll.

Während sich die Verantwortlichen von From Software zu den aktuellen Gerüchten bisher nicht äußern wollten, möchte ein alter Bekannter bereits mehr wissen. Die Rede ist Xbox Era-Podcast-Co-Host Nick, der sich in der Vergangenheit als verlässliche Insider-Quelle einen Namen machte. Wie Nick berichtet, haben wir es hier mit einem ähnlichen Deal zu tun wie seinerzeit bei „Demon’s Souls“ oder „BloodBorne“. So wird Sony Interactive Entertainment die Rechte an der Marke halten, während From Software für die Entwicklung des Titels verantwortlich ist.

Offizielle Enthüllung bereits in dieser Woche?

Des Weiteren berichtet Nick, dass mit Hidetaka Miyazaki auch der kreative Kopf hinter der „Dark Souls“-Reihe mit von der Partie ist. Apropos „Dark Souls“: Laut dem Xbox Era-Podcast-Co-Host wird sich das PS5-exklusive Projekt von From Software wieder mehr an den klassischen „Dark Souls“-Abenteuern orientieren und auf spielerische Experimente wie bei „Sekiro: Shadows Die Twice“ oder „Elden Ring“ verzichten. Unter dem Strich dürfen sich die Spieler daher auf einen traditionellen geistigen Nachfolger zu „Dark Souls“ einstimmen.

Zum Thema: PS5: Exklusiver Souls-Ableger und neues Wipeout in Entwicklung?

In wie weit die Angaben von Nick den Tatsachen entsprechen, bleibt aufgrund fehlender offizieller Angaben natürlich abzuwarten. Da der Xbox Era-Podcast-Co-Host in den letzten Monaten diverse Projekte wie beispielsweise die „Ghost of Tsushima“-Erweiterung „Iki Island“ korrekt vorhersagte, ist aber durchaus denkbar, dass seine Angaben den Tatsachen entsprechen.

Möglicherweise erfahren wir bereits in dieser Woche mehr. Ebenfalls unbestätigten Berichten zufolge soll nämlich schon am Donnerstag, den 19. August 2021 eine neue „State of Play“-Episode stattfinden, auf der neben Titeln wie „Kena: Bridge of Spirits“ auch die eine oder andere Neuankündigung zu sehen sein wird.

Offiziell bestätigt wurden die Gerüchte um die neue „State of Play“-Ausgabe in dieser Woche bisher allerdings nicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu From Software