Cyberpunk 2077: Multiplayer doch noch in Arbeit? Dataminer entdecken Hinweise

Im Frühjahr deuteten die Verantwortlichen von CD Projekt an, dass sich das Studio dazu entschlossen haben könnte, die Arbeiten am Stand-Alone-Multiplayer von "Cyberpunk 2077" einzustellen. Für frische Spekulationen sorgen Hinweise, die Dataminer im aktuellen Quellcode des Rollenspiels entdeckten.

"Cyberpunk 2077": Befindet sich der Multiplayer weiter in Arbeit?

Zum Launch im vergangenen Jahr hatte CD Projekts Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ vor allem auf den Konsolen Xbox One und PlayStation 4 mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen.

In den Monaten nach der Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ arbeiteten die Entwickler des Studios fieberhaft an Updates, mit denen der Zustand des Rollenspiels verbessert werden sollte. Im Zuge des Ganzen deutete CD Projekt im Frühjahr an, dass die Arbeiten am geplanten Stand-Alone-Multiplayer von „Cyberpunk 2077“ eingestellt wurden. „Damals haben wir darauf hingewiesen, dass unser nächstes Triple-A-Projekt ein Multiplayer-Cyberpunk-Spiel sein würde. Allerdings haben wir beschlossen, dies jetzt zu überdenken“, führte CD Projekt-CEO Adam Kiciński im März 2021 aus.

Dataminer entdecken Hinweise auf den Multiplayer

Möglicherweise könnte sich die Mehrspieler-Komponente von „Cyberpunk 2077“ doch noch in Arbeit befinden – wenn auch in einer neuen Form. Für die entsprechenden Gerüchte sorgte der Dataminer „Tyler McVicker“, der sich den aktuellen Quellcode des Rollenspiels genauer anschaute. Neben einer Überarbeitung der Engine entdeckte der Dataminer Hinweise auf zwei geplante Erweiterungen sowie einen Multiplayer-Modus.

Es gibt zudem Hinweise auf „alte“ Multiplayer-Modi, die auf die ursprünglichen Pläne für ein „Cyberpunk“-Online-Spiel hinweisen könnten. Zu den Online-Modi, auf die sich die Spieler möglicherweise freuen dürfen, gehören ein klassischer Deathmatch-Modus oder kooperative Überfälle.

Die Hinweise im aktuellen Quellcode von „Cyberpunk 2077“ könnten darauf hindeuten, dass CD Projekt in der Tat Abstand von einem Stand-Alone-Multiplayer nahm und sich stattdessen dazu entschloss, den Multiplayer-Modi mit entsprechenden Updates den Weg ins Spiel zu ebnen.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher jedoch nicht.

