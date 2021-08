Horizon Zero Dawn: Das PS5-Update stellt sich dem Performance-Check

In dieser Woche wurde das Action-Rollenspiel "Horizon: Zero Dawn" mit einem 60FPS-Update für die PlayStation 5 versehen. Was dieses technisch zu bieten hat und welche Vorzüge geboten werden, verrät eine aktuelle Performance-Analyse.

"Horizon: Zero Dawn" bekam einen 60FPS-Patch spendiert.

Was in den vergangenen Wochen bereits durch die Gerüchteküche geisterte, wurde im Zuge des „Opening Night Live“-Events auch von offizieller Seite bestätigt.

So wird sich „Horizon: Forbidden West“ in der Tat auf Anfang 2022 verschieben. Als kleines Trostpflaster gaben die verantwortlichen Entwickler von Guerrilla Games bekannt, dass ab sofort ein neues Update zum Erstling „Horizon: Zero Dawn“ bereit steht. Dieses sorgt dafür, dass das gefeierte Abenteuer von Aloy auf der PlayStation 5 mit 60 Bildern die Sekunde gespielt werden kann.

Fast stabile 60FPS und reduzierte Ladezeiten

In einer aktuellen Performance-Analyse fühlten die Redakteure von Gamingbolt dem PlayStation 5-Update auf den Zahn und fanden heraus, dass die angepeilte Darstellung in 60 Bildern die Sekunde weitestgehend stabil erreicht wird. Lediglich in vereinzelten Momenten kommt es laut Gamingbolt zu kleineren Framerate-Drops.

Zum Thema: Horizon Forbidden West: Verschiebung auf 2022 bestätigt und 60 FPS-Patch für den Vorgänger

Da „Horizon: Zero Dawn“ in Form der PlayStation 4 Pro-Version über die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 gespielt wird, solltet ihr abgesehen von der Darstellung in 60FPS keine großartigen Verbesserungen erwarten. Während hinsichtlich der grafischen Details und der Auflösung alles beim Alten blieb, werden auf der PS5 lediglich die Ladezeiten reduziert – von rund einer Minute auf knapp 30 Sekunden.

Weitere Details zum PS5-Update von „Horizon: Zero Dawn“ entnehmt ihr dem folgenden Video.

