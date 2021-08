Rainbow Six Extraction: Hibana stellt sich im Operator-Trailer vor

"Rainbow Six Extraction" zeigt sich in einem Trailer. In den Mittelpunkt des neuen Operator-Features rückt Hibana. Erscheinen wird der Shooter im kommenden Jahr für Konsolen und PC.

Hibana soll in "Rainbow Six Extraction" präzise agieren.

Ubisoft hat weiteres Videomaterial zu „Rainbow Six Extraction“ veröffentlicht. Vorgestellt wird darin „Hibana“ als Mitglied der Operator-Riege, nachdem in vorangegangenen Clips dieser Art Charaktere wie Crystal Guard, Vigil, Sledge, Alibi und Lion präsentiert wurden.

Präzision und explosive Kraft

Im Video heißt es zum Operator: „Hibana ist der Inbegriff ruhiger Präzision und explosiver Kraft. Nichts stellt sich ihr in den Weg. Ihr X-Kairos-Werfer wartet nur darauf, den Feinden um die Ohren zu fliegen. Feure haftende Sprengladungen ab und detoniere sie aus der Ferne. Sie haften an jedem Archaeon und jeder Oberfläche. Du brauchst einen Durchbruch? Hibana bereitet dir den Weg. Zünde die Sprengladungen für rüstungsdurchdringenden Schaden. Chaos und Anmut gehen Hand in Hand.“

Die Handlung des Shooters versetzt euch in eine Situation, in der drei Jahre zuvor in einer Stadt ein Meteor abstürzte. Dabei wurden unbekannte Parasiten freigesetzt. Nachdem die Operator aus „Rainbow Six Siege“ den ersten Ausbruch scheinbar eindämmen konnten, tauchte der Chimera-Parasit an mehreren Orten in den USA wieder auf und ihr müsst euch erneut ans Werk machen.

Mehr zu Rainbow Six Extraction:

„Rainbow Six Extraction“ wird nach einer Verschiebung im Januar 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Cross-Play und Cross-Progression gehören zur Grundausstattung. Nachfolgend das anfangs erwähnte Charakter-Video:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Extraction