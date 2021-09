Psychonauts 2: Spielszenen und positive Pressezitate im offiziellen Accolades-Trailer

"Psychonauts 2" ist ab sofort erhältlich.

Nach mehreren Verschiebungen wurde der von Double Fine Productions entwickelte 3D-Plattformer „Psychonauts 2“ vor ein paar Tagen endlich für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Wie sich schnell abzeichnete, gelang es den kreativen Köpfen von Double Fine Productions, den hohen Erwartungen der Spieler beziehungsweise Kritiker gerecht zu werden und zahlreiche Höchstwertungen abzustauben. Ausgewählte Zitate der internationalen Presse wurden im offiziellen Accolades-Trailer aufgegriffen, der ab sofort zur Verfügung steht und auch Eindrücke aus „Psychonauts 2“ an sich liefert.

Das neue Abenteuer von Raz

„Psychonauts 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Die Geschichte des Nachfolgers schließt an die Geschehnisse des ersten Teils aus dem Jahr 2005 an und rückt erneut den Protagonisten Raz in den Mittelpunkt. Diesem gelang es in „Psychonauts“, sich seinen Lebenstraum zu erfüllen und sich der als Psychonauts bekannten internationalen Hellseher-Spionageorganisation anzuschließen.

„Psychonauts 2 vereint ulkige Missionen mit mysteriösen Rätseln in einem Mix aus Jump ’n’ Run und Adventure mit haufenweise außergewöhnlichen und anpassbaren Superkräften. Es bietet Gefahr, Spannung und Witz gleichermaßen, wenn Spieler Raz auf seiner Reise durch den Verstand seiner Freunde und Feinde begleiten, um so einen mysteriösen Schurken zur Strecke zu bringen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

