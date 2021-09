The Medium: Update 1.02 fügt Ray-Tracing und eine verbesserte DualSense-Unterstützung hinzu

"The Medium" ist ab sofort auch für die PlayStation 5 erhältlich.

Vor wenigen Tagen wurde der vom polnischen Studio Bloober Team entwickelte Horror-Titel „The Medium“ auch für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Wie das Entwicklerstudio bekannt gab, steht auf der PlayStation 5 ab sofort ein neues Update bereit, mit dem „The Medium“ auf die Version 1.02 gehoben wird. Eigenen Angaben zufolge nahmen sich die Entwickler das Feedback der Spieler zu Herzen und besserten unter anderem bei der Unterstützung des DualSense-Controllers nach. Vor allem die Art und Weise, wie „The Medium“ Gebrauch vom haptischen Feedback macht, wurde laut Bloober Team weiter verfeinert.

Nähere Details nannte das Studio diesbezüglich allerdings nicht und wies stattdessen darauf hin, dass mit dem Patch 1.02 auch die allgemeine Performance von „The Medium“ auf der PlayStation 5 optimiert wurde. Darüber hinaus hält mit dem besagten Patch eine Ray-Tracing-Unterstützung auf Sonys Konsole der neuen Generation Einzug, die die grafische Seite von „The Medium“ weiter aufpoliert.

Bei „The Medium“ handelt es sich um ein Horror-Abenteuer, das aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird und vor allem mit seinem sogenannten Dual-Reality-Gameplay punkten soll. Ihr schlüpft in die Rolle von Marianne, einem Medium, das über verschiedene übersinnliche Fähigkeiten verfügt.

Mit Marianne erkundet ihr gleichzeitig eine reale sowie eine Geister-Welt und versucht, deren dunkle Geheimnisse zu lüften.

Dear PS5 Players! Patch 1.02 is now online, so keep your games updated! Ray Tracing has returned to dual reality. We also improved the overall performance and haptic feedback of the game.

Over the next few days, we’ll be fixing the trophy system! pic.twitter.com/w6Lqs7ZdHE

— The Medium Game (@TheMediumGame) September 8, 2021