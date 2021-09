Bandai Namco: Auslieferungszahlen zu Tales of Vesperia, Tales of Berseria und Tales of Arise

Bandai Namco hat neue Auslieferungszahlen zu den Spielen "Tales of Vesperia", "Tales of Berseria" und "Tales of Arise" veröffentlicht. Auch der Gesamtabsatz der Reihe ist bekannt.

"Tales of Arise" konnte sich zum schnellstverkauften Spiel der Reihe aufschwingen.

Bandai Namco hat für eine Reihe neuer Zahlen gesorgt, die einen Hinweis auf den Erfolg der „Tales of“-Reihe liefern. Das gilt unter anderem für die „Tales of Vesperia: Definitive Edition“. Die Gesamtauslieferungen und digitalen Verkäufe konnten laut der Angabe des Publishers die Marke von 1,5 Millionen Einheiten überschreiten.

Zahlen zu Berseria und Arise

Zusammen mit der Veröffentlichung der Originalversionen für Xbox 360 und PlayStation 3 kommen die Gesamtlieferungen und digitalen Verkäufe von „Tales of Vesperia“ auf mehr als 2,88 Millionen abgesetzte Exemplare. Die „Tales of Vesperia: Definitive Edition“ wurde im Januar 2019 weltweit für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam veröffentlicht.

Die weltweiten Auslieferungen und digitalen Verkäufe von „Tales of Berseria“ knackten wiederum die Marke von zwei Millionen Einheiten, wie Bandai Namco bekannt gab. „Tales of Berseria“ wurde erstmals im August 2016 in Japan für PlayStation 4 und PlayStation 3 veröffentlicht, gefolgt vom PS4-Release in Nordamerika und Europa und dem weltweiten PC-Release im Januar 2017.

Der Absatz von „Tales of Arise“, der sich ebenfalls aus den Auslieferungen und digitalen Verkäufe zusammensetzt, hat bereits die Millionenmarke überschritten. Damit ist es laut Bandai Namco der am schnellsten verkaufte Titel der Reihe. Das Spiel kam am 10. September 2021 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC auf den Markt. Unser Test zu „Tales of Arise“ verrät, ob sich der Kauf lohnt.

Auch eine Angabe zum Gesamtabsatz der Reihe wurde von Bandai Namco heute geteilt. Demnach kommen alle Spiele der Serie auf inzwischen 25 Millionen Verkäufe.

