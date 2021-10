FIFA 22: Title-Update 1 veröffentlicht – Changelog mit Details

"FIFA 22" hat ein erstes großes Post-Launch-Update erhalten. Was sich damit ändert, verrät der deutschsprachige Changelog.

„FIFA 22“ kam am 1. Oktober 2021 für Konsolen und PC auf den Markt.

Kurz nach dem Launch hat EA Sports für das Fußballspiel „FIFA 22“ ein umfangreiches Update veröffentlicht, das sich zahlreichen Problemen annimmt und Verbesserungen einführt.

Welchen Stellenwert dabei Ultimate Team einnimmt, zeigt die Reihenfolge der aufgelisteten Änderungen. Im recht ausführlichen Changelog widmet sich EA Sports zunächst dem genannten Modus und verweist unter anderem auf Verbesserungen an der Benutzeroberfläche des Fortschritts-Abschnitts in Division Rivals.

Zudem werden Spieler beim Erwerb von Stadiongegenständen oder -paketen aus dem FUT-Store in einer Pop-up-Meldung darüber informiert, wenn ein oder mehrere der Gegenstände für einen Stadionanpassungsplatz bestimmt sind, der über Ziele freigeschaltet werden muss.

Verbesserungen am Gameplay

Zum Ultimate-Team-Modus folgen im Changelog zum Titel-Update 1 von „FIFA 22“ viele weitere Punkte, aber auch dem Gameplay nehmen sich die Macher an. So wurde beispielsweise die Effektivität der Torhüter verringert, wenn sie bei Strafraumschüssen ins obere Eck hechten. Ebenfalls wurde die Häufigkeit von spielergesteuerten Grätschen, die mit einem sich bewegenden Ball in Berührung kommen, verbessert. Viele weitere Punkte zu diesem Thema entnehmt ihr dem Changelog.

Einen großen Teil der Patchnotes zu „FIFA 22“ nimmt Volta Football ein. Nach der Aktualisierung können Volta Arcade-Turniere nun mit einem Minimum von zwei menschlichen Spielern beginnen. Ebenfalls wurden einige Textzeilen in der Benutzeroberfläche aktualisiert und zahlreiche Fehler behoben.

Gleiches gilt für die Pro Clubs. Zum Beispiel ging es einem Problem an den Kragen, bei dem nach der Beendigung eines Club-Freundschaftsspiels das visuelle Overlay, das die verdienten EP anzeigt, nicht erscheint. Außerdem sollten benutzerdefinierte Taktik-Voreinstellungen bei Drop-In-Matches fortan korrekt angewendet werden.

Im Karrieremodus wurde der Levelaufstieg-Bildschirm der Spielerkarriere um eine Spielerentwicklungs-Taste ergänzt. Und auf dem Teamauswahl-Bildschirm der Spielerkarriere wurde der „Vorstands-Erwartungen“-Abschnitt durch die Formation des Teams ersetzt.

Der offizielle Changelog zum Titel-Update 1 für „FIFA 22“ hat noch viel mehr Einträge zu bieten. Nach einem Klick auf den Link landet ihr direkt in der deutschsprachigen Version.

