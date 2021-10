Shenmue: Anime startet 2022 – Der erste Trailer steht bereit

Bekanntermaßen wird derzeit an einem Anime zur beliebten "Shenmue"-Reihe gearbeitet. Wie bekannt gegeben wurde, wird diese zumindest in Japan im nächsten Jahr starten. Passend zu dieser Ankündigung steht auch der erste Trailer zur Anime-Umsetzung bereit.

Der Anime zu "Shenmue" startet 2022.

Auch wenn Yu Suzuki schon vor einer ganzen Weile bekundete, dass er gerne an einem möglichen „Shenmue 4“ arbeiten würde, ist weiterhin unklar, ob und wann die Reihe fortgesetzt wird.

Quasi als kleines Trostpflaster wurde im vergangenen Jahr eine Anime-Serie zu „Shenmue“ angekündigt, die von Telecom Animation Film umgesetzt wird. In einer kurzen Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass die erste Staffel des „Shenmue“-Animes, die sich aus insgesamt 13 Folgen zusammensetzt, zumindest in Japan 2022 an den Start gebracht wird.

Erster Trailer liefert einen Eindruck aus dem Anime

Begleitet wurde diese Ankündigung von einem ersten Trailer zum Anime von „Shenmue“, der euch einen ersten Eindruck auf die Umsetzung ermöglicht. Während Chikara Sakurai als Regisseur fungiert, bekleidet Serien-Schöpfer Yu Suzuki den Posten des Executive-Producers und wird laut eigenen Angaben penibel darauf achten, dass die Anime-Adaption den Wurzeln der Serie treu bleibt.

Dementsprechend wird sich auch die Geschichte des Animes eng an der Videospielvorlage orientieren. In den Fokus des Geschehens rückt der Protagonist Ryu Suzuki, der mit ansehen muss, wie sein Vater im hauseigenen Familien-Dojo von einem chinesischen Fremden namens Lan-Di ermordet wird.

Nachdem sich Ryu ein wenig von diesem Schicksalsschlag erholt hat, begibt er sich auf die Suche nach dem Mörder seine Vaters und stößt dabei unter anderem auf das Geheimnis der sogenannten Drachen-Spiegel.

